Україна здобула 57 золотих медалей та виграла командний залік чемпіонату Європи

Збірна України з хортингу посіла перше загальнокомандне місце, за рахунок чого стала чемпіоном Європи.

Про це повідомляє Українська Федерація Хортингу.

З 25 по 28 квітня в італійському Мілані проходив чемпіонат Європи з хортингу, в якому брали участь 64 спортсмени з Харківської, Запорізької, Миколаївської, Київської, Рівненської, Закарпатської областей та Києва.

Вони боролися за майже 180 комплектів нагород у змаганнях, які проходили в трьох розділах: сутичка, боротьба та поліцейський самозахист. Вікові категорії починалися від 12 років.

За підсумками Євро-2025 українці вибороли 57 золотих медалей, що зробило українську команду переможницею чемпіонату. Друге місце відійшло Італії, а третє місце посіла Франція.

Хортинг – сучасне бойове мистецтво, створене в Україні. Засновники цього єдиноборства пояснюють, що слово хортинг походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорозька Січ.

Нагадаємо, що Поліна Городнича посіла перше місце у багатоборстві на міжнародному турнірі в Грузії.