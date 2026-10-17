Сербського тенісиста дискваліфікували до 2050 року через договірні матчі

Міжнародне агентство з тенісної доброчесності (ITIA) наклало санкції на сербського тенісиста Стефана Мілічевича за численні порушення антикорупційних правил.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спортсмен отримав дискваліфікацію терміном на 24 роки. Також на нього наклали штраф у розмірі 70 тисяч доларів.

За даними розслідування, у період із 2022 по 2024 рік Мілічевич брав участь у маніпулюванні результатами шістьох матчів, у п'яти з них він грав особисто. Також серб намагався влаштувати ще шість договірних поєдинків і вербував інших професійних гравців для створення корупційної мережі.

Зазначається, що під час розслідування ITIA сім разів намагалося зв'язатися із гравцем через різні канали. Однак Стефан повністю ігнорував запити та відмовився відповідати на офіційне повідомлення про порушення.

Дискваліфікація вже набула чинності та триватиме до 8 жовтня 2050 року. Протягом цього часу тенісисту заборонено грати, тренувати або відвідувати будь-які турніри під егідою WTA, ATP, World Tennis, Grand Slam чи національних федерацій.

Нагадаємо, що на початку вересня дискваліфікацію також отримав Нік Кірьос. Австралійця відсторонили від змагань за вживання кокаїну.