15 хомутів на шиї, але яка грація: підсумки виступу України у відборі до жіночого ЧС-2025

Підсумовуємо вирішальну стадію відбору до жіночого ЧС-2025: збірна України весело й із завзяттям відсвяткувала невихід на мундіаль

10 та 13 квітня жіноча збірна України відкрила і блискавкою закрила відбір на чемпіонат світу 2025 року. У першому виїзному матчі проти Чехії наші дівчата зазнали нищівної поразки – 19:35, завчасно знявши й без того не надто інтригуюче питання переможця в парі. Через три дні у литовській Йонаві українки підсолодили гірку пігулку символічною перемогою – 27:26.

Поразка з різницею "-16" – наша друга найболючіша на цій стадії після крижаного душу в плейоф ЧС-2011, коли підопічні Леоніда Євтушенка повернулися з Ісландії з сенсаційним фіаско – 18:37. Але нині розбирати збірну України на запчастини – традиційна рубрика для суперниць. За два останні роки – сім (!) розгромів лише на офіційному рівні. З урахуванням товариських – рівно дюжина поразок поспіль.

Федерація гандболу України

Очевидно, від забутого смаку хоча б якогось успіху наша команда пустилася в пляс після мінімальної перемоги у матчі-відповіді. Такої ейфорії на тлі безпросвітного невиходу до фінальної частини я ще не бачив. Особливо – від збірної, яка вже півтора десятиліття "прицілюється" в Олімпіаду.

Кваліфікація на чемпіонат світу 2025

Хомутов, Чехія

1-й матч, 10 квітня

Чехія – Україна 35:19 (17:12)

Україна: Воронько (4/21, 19%), Балог (2/15, 13%), Шалімова (0/5, 0%); Шукаль (6/12), Андрійчук (5/11), Горільська (4/6), Смбатян (2/9), Макаренко (1/1), Росоха (1/6), Соскида (0/3), Фурманець (0/2), Пойманова, Прокоп'як, Нестеренко (н.в.), Безрукова (н.в.), Когуч (н.в.).

В.о. головного тренера: Богдан Панченко.

Кваліфікація на чемпіонат світу 2025

Йонава, Литва

2-й матч, 13 квітня

Україна – Чехія 27:26 (11:15)

Україна: Балог (9/26, 34%), Воронько (4/13, 30%); Шукаль (9/12), Смбатян (4/7), Безрукова (4/7), Росоха (3/4), Кочан (2/2), Когуч (2/3), Андрійчук (2/6), Колодюк (1/3), Макаренко (0/2), Фурманець (0/1), Соскида, Прокоп'як, Пойманова (н.в.), Горільська (н.в.), Нестеренко (н.в.).

В.о. головного тренера: Богдан Панченко.

Головною темою квітневого вікна стало питання головного тренера. Борис Чижов ніби й написав заяву про звільнення ще до матчів. Чому зараз, а не після проваленого грудневого чемпіонату Європи?

Нагадаю: тоді збірна стала об'єктом загального сарказму спеціалістів не лише через три поразки з присмаком ганебності, а й завдяки цирку на австрійських підмостках, поставленому невгамовним головою Федерації гандболу України Андрієм Мельником. Під час першого ж матчу він публічно посадив бідолашного Чижова в кінець лави запасних. І саме звідти, прокидаючись на тайм-аути, той і провів увесь турнір.

Керував збірною, як і тепер, особисто Мельник. Без знань, без вдалого досвіду, без ліцензії, але з амбіціями, що не вміщаються в жодні гандбольні рамки. Провальне Євро не стало для нього приводом зупинитись.

Як підсумок: у квітні черга йти на задвірки лави запасних випала молодому Богдану Панченку. В.о. головного тренера жіночої збірної України знову став тренер чоловічого (!) клубу СКА-ШВСМ (Київ), афілійованого з тим самим Мельником. Накерували на болючі "-16", цьому знущанню кінця не видно.

Щодо гандболу – точніше, антигандболу, який ми побачили в Хомутові, то бодай якусь позитивну динаміку знайти складно. В атаці не увійшли в гру лідери, а відсутність організації позбавили нас захисту – головної зброї у гандболі. Гравці тасуються, ніби наосліп. Вже в першому таймі лівого крайнього зіграли три різні людини. В таких умовах гравці вимушені діяти ситуативно.

Невтішна різниця в рахунку наростала стрімко й зупинилася на точці неповернення, перетворивши матч-відповідь на формальність.

Оскільки офіційно до жіночої збірної ми повернемося лише восени, тезово зафіксуймо актуальні кадрові новини на сьогодні.

Федерація гандболу України

Почну з нашого суперника, з яким ми зустрічалися на ЧС-2023 (23:30). Команду залишив норвезький тренер Бент Даль (визнаний фахівець у гандболі), а його наступник – словак Томаш Главати, не міг розраховувати на головну зірку збірної – Маркету Єжабкову, дворазову переможницю Ліги чемпіонів і найкращого бомбардира ЧС-2023.

І ще одна цікавинка з табору суперника: Томаш Главати свого часу не був проти очолити збірну України, але саме тоді у нас сформувався сакральний союз із Чижовим, який ніколи не мав відношення до жіночого гандболу.

Переходимо до наших справ. Представництво найкращої команди країни – львівської "Галичанки" -– скоротилося до двох гравчинь (Прокоп'як та Шукаль). Натомість зі столичного "Спартака-ШВСМ" викликано одразу трьох гравчинь, які наразі точно не є найкращими в країні. До речі, приставка ШВСМ вказує на бюджетну форму фінансування – не дивуйтеся, що і цей клуб також афілійований із Мельником.

Найбільшим подивом у поточному ростері став невиклик, можливо, найсильнішої на сьогодні української гандболістки – Вікторії Салтанюк. Ймовірно, це пов'язано з її відсутністю на попередньому зборі на товариські матчі з Угорщиною. Тоді талановита воротарка не приїхала через потребу долікувати мікротравми, накопичені в боротьбі за медалі чемпіонату Польщі.

Відчутною втратою стала також капітанка Ірина Компанієць – без неї центр захисту виглядав безпомічно. Вперше за довгий час не знайшлося місця для лінійної Андріяни Науменко. Натомість варто відзначити повернення до складу після перерви Юлії Андрійчук – саме завдяки їй перший тайм (12:17) першого матчу вкладався в пристойні рамки.

Воротарка Єлізавета Воронько знову одягла светр збірної вперше за чотири роки – за цей час вона народила дитину та змінила прізвище на Пастеляк. Хоча досвідчена кіперка ще набирає форму (лише п'ять місяців тому зіграла перший матч після вагітності), саме вона вийшла у старті на першу гру.

Найдовшу паузу у збірній оформила права крайня Олександра Фурманець – її остання поява у складі була ще у грудні 2018 року.

Порівняно з першим матчем відбулися дві заміни: травмовану Надію Пойманову замінила дебютантка Катерина Кочан, а замість третього воротаря Шалімової до складу повернулася лінійна Карина Колодюк. Особливо хочеться привітати Катерину, яка вже в першому матчі закинула два м'ячі з двох спроб. Вона стала 171-ю гандболісткою, яка грала за національну збірну, і 126-ю, кому вдалося відзначитися голами.

Ювілейної позначки рівно у 100 забитих м'ячів досягла в цьому вікні капітанка збірної України Тамара Смбатян, ставши 18-ю гравчинею з тризначною кількістю голів.

У переможному матчі в литовській Йонаві варто відзначити якісну гру Юдіт Балог (дев'ять сейвів, 34% відбитих кидків), довикликану в останню мить Софію Безрукову (її відрізок між кінцем першого тайму і початком другого – був найкращим за збірну), а також головний прорив – універсала Мілану Шукаль: із дев'яти м'ячів сім вона закинула поспіль – рідкість для нинішньої збірної.

Федерація гандболу України

Одне з найпопулярніших питань – чому Валерія Нестеренко, яка нині у фантастичній формі, просиділа матчі з Чехією на лаві — та ще головоломка. Тимчасовий керманич, зайнятий аплодисментами, навряд чи братиме відповідальність за це рішення. А не тимчасовий, очевидно, вирішив, що козирі краще тримати в рукаві навіть тоді, коли будинок уже горить.

Наостанок нагадаю: вседозволеність і безкарність породжують монстрів, створюючи процеси, які вже не зупинити. Іноді приклади здаються далекими, але у нашому випадку — все поруч. Йдеться не лише про провал у, здавалося б, "провінційному" виді спорту, а про державну безвідповідальність. І коли колись нащадки спитають: "А що було зроблено, щоб це зупинити?" — не забудьте згадати цю моторошну, нищівну тишу.

Наступні офіційні матчі збірна України проведе аж восени в межах відбору на чемпіонат Європи-2026. Спочатку з'їздимо в гості до Швеції (15-16 жовтня), а потім на умовно домашньому майданчику приймемо Сербію (18-19 жовтня).

Ігор Грачов, для Чемпіона