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У ФГУ відповіли, чому жіноча збірна України провела товариський матч проти Ірану

Микола Дендак — 26 жовтня 2026, 15:10
У ФГУ відповіли, чому жіноча збірна України провела товариський матч проти Ірану
Збірна України у матчі проти Ірану
ФГУ

Перший віцепрезидент Федерації гандболу України Євген Петрушевський у коментарі Чемпіону пояснив, чому жіноча збірна України у межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 зіграла товариський матч проти Ірану.

За його словами, федерація керується офіційною позицією України та Міністерства молоді та спорту. Петрушевський навів приклади поєдинків проти Ірану в інших видах спорту, які відбувалися вже під час повномасштабної війни з Росією.

Варто додати, що наведені приклади стосуються офіційних матчів, а гандбольна збірна зустрілася з Іраном у товариському поєдинку.

"Розумію суспільну чутливість питання проведення матчу проти збірної Ірану. ФГУ у своїй діяльності керується офіційною позицією України та звіряє свої рішення з позицією Міністерства молоді та спорту України.

Українські спортсмени вже зустрічалися з представниками Ірану на міжнародних змаганнях:

  • Чоловіча збірна України з волейболу – матч проти Ірану в Лізі націй 15 червня 2025 року.
  • Парвіз Насібов – фінальний поєдинок проти іранця Саїда Есмаїлі на Олімпійських іграх у Парижі 8 серпня 2024 року.
  • Чоловіча збірна України з волейболу сидячи – матч проти Ірану на Паралімпійських іграх у Парижі 30 серпня 2024 року.

    • Наведені приклади стосуються офіційних міжнародних змагань. Щодо організаційних питань, які належать до компетенції відповідної міжнародної федерації, доцільно звернутися безпосередньо до неї. Коментування цих питань виходить за межі моїх повноважень", – відповів Петрушевський.

    Зауважимо, що Іран допомагає Росії у війні проти України. Зокрема, передавав боєприпаси, балістичні ракети та шахеди, а також допоміг розгорнути виробництво БПЛА на території РФ.

    Цьогорічна європейська першість триватиме з 3 до 20 грудня. Турнір прийматимуть Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Туреччина.

    Україна зіграє у групі E в Катовіце: 5 грудня о 20:30 за київським часом команда стартує у матчі з Фарерськими островами, 7 грудня о 18:00 зіграє з Польщею, а 9 грудня зустрінеться з Францією о 20:30.

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