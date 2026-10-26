У ФГУ відповіли, чому жіноча збірна України провела товариський матч проти Ірану

Збірна України у матчі проти Ірану

Перший віцепрезидент Федерації гандболу України Євген Петрушевський у коментарі Чемпіону пояснив, чому жіноча збірна України у межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 зіграла товариський матч проти Ірану.

За його словами, федерація керується офіційною позицією України та Міністерства молоді та спорту. Петрушевський навів приклади поєдинків проти Ірану в інших видах спорту, які відбувалися вже під час повномасштабної війни з Росією.

Варто додати, що наведені приклади стосуються офіційних матчів, а гандбольна збірна зустрілася з Іраном у товариському поєдинку.

"Розумію суспільну чутливість питання проведення матчу проти збірної Ірану. ФГУ у своїй діяльності керується офіційною позицією України та звіряє свої рішення з позицією Міністерства молоді та спорту України. Українські спортсмени вже зустрічалися з представниками Ірану на міжнародних змаганнях: Чоловіча збірна України з волейболу – матч проти Ірану в Лізі націй 15 червня 2025 року. Парвіз Насібов – фінальний поєдинок проти іранця Саїда Есмаїлі на Олімпійських іграх у Парижі 8 серпня 2024 року. Чоловіча збірна України з волейболу сидячи – матч проти Ірану на Паралімпійських іграх у Парижі 30 серпня 2024 року. Наведені приклади стосуються офіційних міжнародних змагань. Щодо організаційних питань, які належать до компетенції відповідної міжнародної федерації, доцільно звернутися безпосередньо до неї. Коментування цих питань виходить за межі моїх повноважень", – відповів Петрушевський.

Зауважимо, що Іран допомагає Росії у війні проти України. Зокрема, передавав боєприпаси, балістичні ракети та шахеди, а також допоміг розгорнути виробництво БПЛА на території РФ.

Цьогорічна європейська першість триватиме з 3 до 20 грудня. Турнір прийматимуть Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Туреччина.

Україна зіграє у групі E в Катовіце: 5 грудня о 20:30 за київським часом команда стартує у матчі з Фарерськими островами, 7 грудня о 18:00 зіграє з Польщею, а 9 грудня зустрінеться з Францією о 20:30.