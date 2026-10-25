Жіноча збірна України поступилася Туреччині у товариському поєдинку

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки від Туреччини у спарингу на зборах в Анкарі, які були скликані з метою підготовки до чемпіонату Європи-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 32:29.

За підсумками першого тайму наша команда вела у рахунку – 15:13. Утім, у другій половині зустрічі турецькі гравчині взяли гру під свій контроль та здійснили камбек – 19:14.

Найрезультативнішою серед українок стала Пархоменко, яка протягом зустрічі закинула 9 м'ячів. 2-хвилинні вилучення у "синьо-жовтих" отримали: Андрійчук, Іванова та Дяченко.

Товариський матч

25 жовтня. Анкара (Туреччина)

Туреччина – Україна – 32:29 (13:15)

Голи України: Пархоменко (9), Шукаль (7), Дяченко (4), Маркевич (3), Прокоп'як (2), Мальована (1), Андрійчук (1), Якименко (1), Фурман (1)

Варто відзначити, що у першому матчі на зборах в Анкарі збірна України зазнала поразки від іранок (25:30).

Додамо, що цьогорічна європейська першість триватиме з 3 до 20 грудня. Турнір прийматимуть Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Туреччина.

Україна зіграє у групі E в Катовіце: 5 грудня о 20:30 за київським часом команда стартує у матчі з Фарерськими островами, 7 грудня о 18:00 зіграє з Польщею, а 9 грудня зустрінеться з Францією о 20:30.