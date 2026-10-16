16 гандболісток викликали до збірної України на спаринги з Туреччиною перед Євро-2026

Жіноча збірна України з гандболу в межах підготовки до Євро-2026 проведе збори у Словаччині та зіграє з Туреччиною.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Українки готуватимуться до Євро-2026 з 19 до 25 жовтня. Тренувальний табір відбудеться у словацькому Требішові, а контрольні матчі проти збірної Туреччини – в Анкарі.

Склад жіночої збірної України на збори та контрольні матчі 19–25 жовтня

Воротарки : Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Марія Шалімова (Спартак-ШВСМ, Україна)

: Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Марія Шалімова (Спартак-ШВСМ, Україна) Ліві крайні : Вікторія Мальована (Галичанка), Надія Фурман (Спартак-ШВСМ)

: Вікторія Мальована (Галичанка), Надія Фурман (Спартак-ШВСМ) Праві крайні : Владислава Сорокіна (Галичанка), Ірина Краснянська (Ювента, Словаччина)

: Владислава Сорокіна (Галичанка), Ірина Краснянська (Ювента, Словаччина) Розігруючі : Олеся Дяченко, Мар'яна Маркевич (обидві – Галичанка)

: Олеся Дяченко, Мар'яна Маркевич (обидві – Галичанка) Ліві півсередні : Юлія Андрійчук (Яликвак, Туреччина), Анастасія Оржаховська, Карина Іванова (обидві – Спартак-ШВСМ)

: Юлія Андрійчук (Яликвак, Туреччина), Анастасія Оржаховська, Карина Іванова (обидві – Спартак-ШВСМ) Праві півсередні : Анастасія Пархоменко (Спартак-ШВСМ), Владислава Слободян (Карпати), Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща)

: Анастасія Пархоменко (Спартак-ШВСМ), Владислава Слободян (Карпати), Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща) Лінійні: Ірина Прокоп'як (Галичанка), Альона Якименко (Спартак-ШВСМ)

Євро-2026 триватиме з 3 до 20 грудня у Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Туреччині. Україна зіграє у групі E в Катовіце: 5 грудня – з Фарерськими островами, 7 грудня – з Польщею, 9 грудня – з Францією.