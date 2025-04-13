Збірна України переграла Чехію, проте не змогла вийти на ЧС-2025

Жіноча збірна України з гандболу обіграла команду Чехії у матчі-відповіді відбору на чемпіонат світу-2025

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовтих" відбувся на "Jonavos Sporto Arena" у Литві та завершився з рахунком 27:26.

Українки програли перший тайм з рахунком 11:15, проте активно розпочати другу половину та змогла спочатку зрівняти рахунок, а згодом вийти вперед.

Зазначимо, що свій дебютний матч за національну команду зіграла Катерина Кочан.

За підсумками двоматчевого протистояння на світовій першості зіграють чеські гандболістки.

Гандбол – кваліфікація на чемпіонат світу 2025

2-й етап, матч-відповідь, 13 квітня

Україна – Чехія 27:26 (11:15)

(перший матч 19:35)

Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.