Переписали всі існуючі рекорди: як Україна ганебно програла Нідерландам на ЧЄ-2024

Жіноча збірна України в останньому матчі, який не мав турнірного значення, дуже боляче поступилась Нідерландам.

Євро-2024 хочеться забути, як кошмарний сон... І ніколи його не згадувати, проте цього не вдасться зробити через низку причин. Головна з них: нищівна поразка від Нідерландів – 23:43.

На превеликий жаль вона переписала основні ганебні рекорди збірної. І що додає нестерпного болю – все було очікувано й читалось заздалегідь.

Поразка з різницею "-20" – рекордна для України у фінальних частинах чемпіонату Європи. Вона "перебила" "-15" від Югославії на Євро-2002.

Нідерланди своєю чергою здобули свою найбільшу перемогу в історії, перевершивши на три голи перемогу над Чорногорією у 2022-му: 42:25 (+17).

Вперше ми пропустили настільки багато у фінальних частинах континентального форуму. І обновили рекорд одразу на три м’ячі. Максимальна позначка зупинялась на коректних 40 голів: від країни без прапора та Румунії на ЧЄ-2006 та ЧЄ-2008 відповідно.

Не встигла висохти краска від квітневої поразки від Німеччини (21:43) у відбірковому турнірі під началом цього ж тандему – Мельника і Чижова – як ми знову обновили історичний рекорд: понад 43 м’ячі ми ніколи не пропускали за 238 офіційних матчів у історії збірної, яка почала незалежне плавання в 1993 році.

ЧЄ-2024 з гандболу серед жінок

3 грудня 2024 року, Інсбрук (Австрія)

3 тур

Нідерланди – Україна 43:23 (24:12)

Україна: Салтанюк (1/11, 9%), Балог (2/18, 11%), М.Поляк (4/19, 21%); Смбатян (6/9), Нестеренко (1/4), Безрукова (2/5), Росоха (3/6), Прокопяк, Горільска (2/4), Науменко, Ткач, Лакатош (1/6), Макаренко (2/3), Колодюк (2/2), Соскида (1/2), Козак (2/4).

Головний тренер: Борис Чижов.

Поза заявкою: Мініссалє, Компанієць.

Не додає радощів й факт, що цей матч був, як то кажуть, "мертвим". Тобто він не мав турнірного значення: голландки гарантували собі перше місце, а ми – квитки додому ще після двох турів.

І не на нашу користь зіграв вибір стратегії наших суперників: тренерський штаб випустив не розслаблених лідерів, а резервний склад. Тобто по-спортивному злих і амбітних, які будуть чіплятись за місце в основі. Шанс випав ідеальний.

На лавці залишились Аббінг, Нюссер, Малєстайн, Тен Холте та, як кажуть колеги, найкращий гравець збірної – Хоусхеер. Також варто відзначити, що команду очолив новий тренер, який повернувся із досвідом праці у Південній Кореї. Він окреслив стратегію омолодження, тільки не як у ФГУ, де міняють гравців десятками від збору до збору, а реальну. Він відмовився тільки від двох гравців – топ зірки Полман і ван дер Хейден. Причому остання повернулася у склад в останню хвилину, змінивши травмованого гравця. Логіка чітка – попереду Євро-2026, яке пройде у тому числі у Нідерландах. І цей чемпіонат – перший крок в побудові команди під чітку ціль.

Федерація гандболу України

Відчуваєте різницю між серйозним підходом і нашим? У нас чиновники співають пісню про Олімпіаду, бо її можна крутити цілі чотири роки. А потім ще чотири. І ще. Високі цілі незмінні. Чиновники, які посміхаючись їх декларують – незмінні. Однак гандбол, особливо жіночий – на грані тотального винищення.

...Щодо новин зі стану нашої збірної, то через травму вибула капітанка Ірина Компанієць (пропустить кілька тижнів). Вона і в атаці була вперше за довгий час (після народження дитини) ефективною, а в захисті є – міністром оборони. ЇЇ втрата, звісно, додавала тривоги до і без того важкого очікування зустрічі зі швидкими голландками.

Своєю чергою, вперше в заявку на матч попала голкіперка Марія Поляк. І дебютувала ще в першому таймі. Це лише другий випадок в нашій історії, коли у національній збірній заграні сестри. Першими була Вікторія і Влада Бельмас, а тепер у сімейний реєстр попали сестрички Поляк. Капітан і лідер "Галичанки" Тетяна Поляк має на своєму рахунку два десятки матчів, але не має змоги допомагати збірній через те, що знаходиться у блеклисті президента ФГУ, який самостійно обирає і схвалює гравців для збірної.

До речі, після скандалу, який влаштувала ФГУ тут в Австрії, погрожуючи вашому автору у мікс-зоні (деталі цього інциденту – пізніше) гравцям збірної України ще раз нагадали, що контакт зі мною у зоні для журналістів конче нерекомендований, якщо вони хочуть залишатися у складі.

Саме ці люди й відповідальні за сумний підсумок виступу збірної України: шість поразок у шести матчах в межах підготовки до Євро + три поразки у фінальній частині з вершками у вигляді ганебних рекордів.

Проте для фіксації проговоримо, що стартовий склад виглядав без сюрпризів – Салтанюк; Макаренко, Нестеренко, Горільска, Смбатян (мінялась з Прокопяк) і Козак. На незручний правий півсередній тренери делегували правшу Безрукову.

Про гандбол говорити дуже важко, бо команда, за яку ти щиро переживаєш багато років, шансу показати його просто не мала. Ще у перші 15 хвилин на майданчику з'явились Росоха, Балог, Науменко, Колодюк, Ткач, Соскида, Поляк! Тобто була не гра у нашому виконанні, а тасування колоди Мельником. Припускаю, що навіть гравцям дуже тяжко пристосовуватися до ротації, бо все хаотично змінюється – від гравців, до позицій де вони грають.

Федерація гандболу України

Неймовірна перевага вести репортаж з місця подій, що ти можеш бачити те, що не здатна охопити камера. Показовий приклад: виходячи на другий тайм, не всі наші гравці знають, куди саме виходять, бо тренери забули про меншість і в пожежному порядку витягують запасного, який сидить в куртці.

У матчі з Нідерландами іронічну посмішку викликала тактична гнучкість єдиного у світі президента федерації та тренера одночасно: він підіймає гравця – "Виходи!". Через мить: "Ні, сідай!" і підіймає іншого гравця...

За пів тайму зіграли майже всі гравці в заявці. В тому числі – всі три воротарі. А Росоха у цьому матчі оформила універсальний хет-трик: зіграла у центрі, в правому куті та в лівому! Лінійна Прокопяк – основне рішення на місті правого вінгера.

Уявляю, що в таких умовах гравці думають не про гандбол і гру, а як з глузду не з'їхати. Рахунок? Кому він потрібний – матч програний за 15 (!) хвилин, а "-12" за підсумками першого тайму – 12:24 – я взагалі не згадаю!

У другому таймі кожен грав сам за себе і це можна зрозуміти, бо через два роки багато хто з них буде списаний. За похилим 23/24-річним віком, за невиконання рекомендацій, за нерозуміння тактичних підходів талановитих наставників тощо. Чи навіть просто без пояснень.

Кому і що потрібно пояснювати? Сподіваюсь, що все гаразд із Прокопяк, яка травмувала палець у другому таймі. Повернутися з цієї вистави ще й з травмою – важке випробування.

І на останок. Певен, навряд чи хтось задумувався у тренерському штабі, що підсумкова класифікація для невдах першого раунду (для 12 команд!) буде зроблена з урахуванням очок і, що суттєво, – різниці м'ячів.

У нашої збірної 0 очок, а різниця – "-36". Багато "карликів" і дебютантів не тільки багато не програвали, а й заробляли очки: Ісландія, Північна Македонія, Туреччина, Фарери! Тобто вони напевно залишать нас за спиною, а ми на дні реєстру будемо держати за руку Словаччину, яку власне й обігнали у відборі...

Наступні офіційні матчі жіноча збірна України проведе у квітні 2025 року в межах плейоф за вихід на ЧС-2025.

Ігор Грачов з Інсбрука, для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак