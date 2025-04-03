Тренер жіночої збірної України написав заяву про звільнення

Головний тренер жіночої збірної України з гандболу Борис Чижов залишив свою посаду.

Про це йдеться у заяві Федерації гандболу України.

Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.

Федерація вела переговори з іноземними фахівцями, однак вони не готові приїжджати до України, щоб очолити команду.

Виконуючий обов'язки головного тренера буде визначений на зборах, що відбудуться напередодні матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Чехії. Другим тренером команди є Ольга Передерій, яка вважає, що не готова до такого виклику.

Матчі проти Чехії відбудуться вже за тиждень, 10 та 13 квітня. В Україні транслювати ці поєдинки буде Суспільне Спорт.