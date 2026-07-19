Шіші здолав казаха, Аонішікі переміг і травмувався: результати 8 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя турнір із сумо Nagoya Basho перетнув екватор. У неділю 19 липня завершився 8 день події.

Українці Данило Аонішікі Явгусишин і Сергій Шіші Соколовський тріумфували, що дозволило їм залишитися серед четвірки лідерів.

29-річний Шіші зійшовся на дохйо зі своїм ровесником Кінбозаном. Його справжнє ім'я – Ерсін Балтагул. Він єдиний представник Казахстану в макуучі.

Кінбозан мав шанс на успіх. Українець нівелював його успішну атаку, відійдучи від краю кола. Потім рікіші певний час перепочили. З відновленими силами Сергій дотис опонента.

Аонішікі переміг Таканошо. Японець не дав захопити себе за пояс під час тачі-ай. Він робив активні удари долонями. Це трохи спантеличило 22-річного вінничанина.

Сила та спритність допомогли Данилу здобути успіх. Через розкординацію він і сам упав з дохйо, а коли підіймався, то шкутильгав і за емоціями обличчя було зрозуміло, що міг травмувати ногу.

Варто нагадати, що 10 перемог на Nagoya Basho дозволять повернутися Данилу до більш престижного рангу озекі.

У незвичному стилі переміг Котозакура. Габаритний японець акуратно поклав Хірадоумі на живіт.

Свою сьому перемогу здобув і Кірішіма. Юшо (перемога на турнірі) дозволить йому претендувати на отримання рангу йокозуна.

Виграли сьогодні й борці, які вже мають це звання. Монгол Хошорю яскраво переміг Дайейшо.

Японець Оносато довів усю свою міць у сутичці з Охо. Він попер на суперника з перших секунд і без особливих проблем виштовхав того.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 8 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад 9 дня турніру Nagoya Basho на 9 день

t.me/kachikoshiua

У понеділок, 20 липня, саме Оносато буде боротися з Данилом. Українець програв Дайкі Накамурі (справжнє ім'я Оносато – прим.) всі 4 матчі.

Опонентом Шіші буде японець Абі, який досить непогано йде в Нагої, маючи вже 5 перемог.

Нагадаємо, раніше Аонішікі висловився про свою перемогу над Фуджинокавою.