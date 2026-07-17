Боявся, що засну і не прокинуся: сумоїст Шіші – про операцію на тілі

Українець Сергій Шіші Соколовський є головною сенсацією липневого Nagoya Basho. Він виграв усі 6 сутичок. У коментарі японським ЗМІ сумоїст зізнався, що після травневого башо відразу ліг на першу в житті операцію, щоб залікувати травму.

Слова рікіші цитує Hochi News. Деталі додає Sponichi.co.jp.

"Перед операцією було страшно, але після неї я нічого не пам'ятаю. Боявся, що засну і не зможу прокинутися", – зізнався він, але стан ураженої ділянки поступово покращується. "З болем усе гаразд", – додав Сергій.

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Його ояката (тренер) Рай, який під час кар'єри борця досягав рангу комусубі (2003 рік) під шиконою Какізое, також радий за підопічного.

"Я хвилювався, як все складеться після операції, але він чудово тримається. Чудово, просто чудово. Наразі все йде в позитивному напрямку".

Зазначимо, що під час операції на плечі Сергію видалили з деформованої кістки 5 см.

29-річний Соколовський також прокоментував свій тріумф над Асакорю, який важить приблизно на 50 кг менше.

"Суперник швидкий, тому я уважно стежив за ним. Якщо занадто висунутися вперед, він одразу накинеться. Добре, що виграв. Потроху починаю набирати силу".

Сергій переїхав до Японії в 2020 році. Він дебютував у макуучі (найсильніший дивізіон) наприкінці 2024-го. Наразі його найкращим результатом на окремому башо є 10 перемог, які він здобув у вересні 2025 року під час Aki Basho в Токіо.