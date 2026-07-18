Перша поразка Шіші, Аонішікі зловив Фуджінокаву: результати 7 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя завершився 7 день гранд-турніру сумо Nagoya Basho. Не залишилося жодного сумоїста, який має "0" у графі поразки.

Останнім таким був українець Сергій Шіші Соколовський. Його переможний стрік зупинив Нішікіфуджі.

Японець добре розпочав. Сергій втратив кординацію, а опонент продовжував вести себе активно, що й дозволило тріумфувати.

Данило Аонішікі Явгусишин здолав Фуджинокаву. Суперник хотів взяти хитрістю, використавши хенку (уникнення стартового зіткнення).

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Молодий японець замість звичного швидкого відходу вбік вирішив застосувати стрибок. Данило спіймав його і буквально виніс за межі дохйо.

Також шість перемог тепер має Кірішіма. Монгол має статус цуноторі (претендент на йокозуну). Для цього йому треба перемога на турнірі або результат 14-1. Він досить яскраво кинув Котошохо.

Перемогли й обидва йокозуни. Оносато за рахунок сили та маси не мав проблем із Хакунофуджі. Після сутички лице Оносато скривилося від болю. Останні турніри він виступає з травмою плеча, яку ніяк не вдається залікувати.

Хошорю не найкращим чином провів тачі-ай. Хірадоумі почав його штовхати, але монголу вдався чудовий кидок.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 7 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад Nagoya Basho на 8 день турніру

t.me/kachikoshiua

У неділю, 19 липня, суперником Данила буде Таканошо. Українець його вже тричі перемагав, тоді як японець здобув лише одну вікторію.

Сергій боротиметься з Кінбозаном. Казах Ерсін Балтагул досить добре тримається в Нагої, маючи 5 перемог при 2 невдачах. Кінбозан має і перевагу в особистих зустрічах над Шіші – 3:1.

Нагадаємо, Шіші наприкінці травня переніс операцію та відновився лише за 4 дні до гранд-турніру Nagoya Basho.