Шіші – серед лідерів, Аонішікі йде за поверненням до статусу озекі: підсумки першого тижня Nagoya Basho

У Нагої завершився перший тиждень турніру Nagoya Basho, який поки що складається напрочуд успішно для українських сумоїстів.

Сергій Шіші Соколовський, на жаль, перервав свою серію із шести перемог поспіль, однак усе ще залишається в групі лідерів. Поруч із ним перебуває і Данило Аонішікі Явгусишин.

Про виступи українців, нестабільність йокозун та різні шляхи Кірішіми й Котозакури – у матеріалі.

Неочікуваний лідер з України

Турнірна таблиця після 7 днів t.me/kachikoshiua

Справжній бум сумо в Україні своїми успіхами та рекордами спричинив Данило Аонішікі Явгусишин. Водночас трохи несправедливо, що майже вся увага дісталася саме йому.

Сергій, який на аматорському рівні вигравав чемпіонат України та здобував нагороди на міжнародних змаганнях, переїхав до Японії ще наприкінці 2019 року. Його шлях до вершини не був таким стрімким, як у молодшого колеги з Вінниці. Зокрема, з березня 2021-го до липня 2023 року він фактично "застряг" у макушиті – третьому за силою дивізіоні.

Та й у джурьо (другому дивізіоні) Шіші провів вісім турнірів із доволі нестабільними результатами, перш ніж піднятися до макуучі. Саме 29-річний уродженець Мелітополя став першим українцем, який пробився до елітного дивізіону.

Хто знає, можливо, нині повториться сценарій попередніх етапів його кар'єри: після тривалого періоду адаптації прийде справжній прорив.

Як стало відомо вже під час башо, після травневого турніру українець переніс складну операцію на лівому плечі, під час якої лікарі видалили 5-6 сантиметрів деформованої кістки. Повноцінні тренування Соколовський відновив лише за чотири дні до старту змагань у Нагої.

Проблеми з плечем турбували його ще з листопада 2025 року. Особливо це позначилося на виступі під час травневого турніру, коли його рухи на дохьо були скуутими, часто хаотичними, а головну перевагу – фізичну силу – він майже не використовував. Наслідком стали лише три перемоги після перших 12 поєдинків, що поставило під сумнів його місце серед найсильніших. Втім, Сергій виграв три заключні сутички, а тепер додав ще шість поспіль.

При цьому українець перемагав у різний спосіб. Уже в перший день Nagoya Basho його поєдинок тривав незвичні для сумо 65 секунд.

На четвертий день його не збентежив навіть Казума, який важив на 30 кілограмів більше (при тому, що вага самого Сергія становить 175 кг).

Згодом Шіші продемонстрував, що здатен долати й мобільних суперників, яким є Асакорю (178 см, 129 кг). Зупинив його переможну серію лише Нішікіфуджі.

Втім, оптимізм має залишатися стриманим. Перед турніром українець посідав позицію Маегашира-14 – одну з найнижчих у дивізіоні.

Усі його поєдинки відбулися проти суперників із нижньої частини банзуке. Так, він підтвердив свій рівень і довів, що не випадково вже тривалий час виступає в макуучі. Однак далі на нього чекатимуть значно сильніші опоненти – борці з позитивним балансом перемог і поразок або представники сан'яку: комусубі, секіваке, озеки чи навіть йокозуни. Цілком можливо, одним із суперників стане і…

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Данило Аонішікі Явгусишин наблизився до повернення статусу озекі

Перед 22-річним сумоїстом стоїть непросте завдання – здобути щонайменше десять перемог, аби повернути собі престижний статус озекі. Це не лише підвищить його заробіток, а й відкриє можливість знову брати участь у численних церемоніальних заходах між головними турнірами.

До березня цього року Явгусишин на шести башо поспіль здобував щонайменше 11 перемог. Усе йде до того, що двозначний показник він матиме й цього разу, адже після семи днів у його активі вже шість звитяг.

Особливо варто відзначити дві перемоги. У перший день турніру Данилу вистачило лише 1,1 секунди, щоб здолати Хірадоумі.

Яскравим видався і поєдинок із Фуджінокавою. Молодший на рік японець намагався застати українця зненацька хенкою (ухиленням від стартового зіткнення), але, схоже, сам розгубився. Натомість Данило не надто сильно пішов у тачі-ай, не втратив рівноваги, спіймав суперника в русі й фактично виніс його за межі дохьо.

Єдиної поразки він зазнав у сутичці з Йошинофуджі. Цей рікіші вважається одним із найталановитіших у дивізіоні, однак йому бракує стабільності. Він уже перемагав йокозун, а в особистих зустрічах із Данилом узагалі домінує – 5:1. Водночас нерідко поступається суперникам із нижньої частини банзуке, що не дозволяє йому регулярно претендувати на юшо.

Явгусишин підходив до турніру після серії травм, що позначилося на його результатах у березні (7–8), а травневий башо він узагалі пропустив. Схоже, зараз проблеми зі здоров'ям залишилися позаду. Можливо, не на всі 100% він здоровий, але виглядає добре. Якщо так, то в українця є всі шанси не лише повернути статус озекі, а й поборотися за третій у кар'єрі Кубок Імператора.

Різні цілі озекі Кірішіми та Котозакури

Ранг озеки – один із найпрестижніших у сумо. Здавалося б, до омріяного білого пояса "цуна", який носять лише йокозуни, залишається один крок. Однак чимало рікіші роками так і залишаються на цьому рівні.

Щоб отримати звання йокозуни, необхідно демонструвати беззаперечне домінування або, як правило, виграти два турніри поспіль у статусі озекі. На словах усе виглядає просто, але шалена конкуренція в сумо робить це завдання надзвичайно складним.

Котозакура носить ранг озекі з березня 2024 року. По-справжньому підтвердити свої амбіції на підвищення йому вдалося лише одного разу – у листопаді 2024-го, коли він виграв Kyushu Basho з феноменальним результатом 14-1. Після цього його виступи залишалися загалом прийнятними, але вже не настільки переконливими.

Ситуація кардинально змінилася в травні. Онук Котозакури Масакацу (53-й йокозуна в історії) завершив турнір із маке-коші (7–8) і отримав "кадобан" – попередження для озеки. Якщо й цього разу він не зможе оформити качі-коші (щонайменше 8-7), то втратить ранг і буде понижений до секіваке.

У такому разі він опиниться в ситуації, схожій на ту, в якій нині перебуває Данило Аонішікі Явгусишин. Для негайного повернення до статусу озекі потрібно буде здобути десять перемог уже на наступному турнірі. Якщо цього зробити не вдасться, доведеться набрати сумарно 33 перемоги за три наступні башо.

Котозакурі лише 28 років. Здавалося б, це вік розквіту кар'єри. Проте в сумо з кожним роком дедалі більше даються взнаки травми, а підтримувати максимальну мотивацію стає складніше.

Натомість Кірішіма наразі перебуває у статусі цунаторі – офіційного претендента на звання йокозуни. Перемога на Nagoya Basho зробить його 76-м йокозуною в історії.

Усе більше запитань до йокозун

Навіть джун-юшьо з солідним результатом 13-2 може не вистачити Бямбачулууну Лхагвасурену для отримання найвищого рангу. Причина – наявність двох чинних йокозун, Хошорю та Оносато. Втім, обидва поки що не виправдовують очікувань. І третій, який не показує аж занадто домінантих результатів, асоціації не потрібен.

Японець Оносато досі не може повністю відновитися після травми плеча, що помітно позначається на його результатах. У Нагої він розпочав турнір із двох поразок, хоча згодом дещо виправив становище. Цілком імовірно, четверта поразка змусила б його достроково знятися з турніру, адже для йокозуни настільки слабкий виступ вважається серйозним ударом по репутації.

Не кращою є ситуація і в Хошорю. Коли монгол перемагає, то робить це яскраво, впевнено та видовищно, нерідко використовуючи елементи дзюдо чи беха – традиційної монгольської боротьби. Після таких сутичок складається враження, що перед тобою беззаперечний фаворит. Проте йому також бракує стабільності.

Після семи днів турніру Хошорю вже має дві поразки. Попереду на нього чекають переважно представники сан'яку – комусубі, секіваке, озекі, а також очний поєдинок з Оносато, якщо той не зніметься. Тож ризик завершити башо з трьома, чотирма або навіть більшою кількістю поразок є цілком реальним.

Ще в січні і Хошорю, і Оносато завершили турнір із показником 10–5. Уже тоді в Японії почали лунати розмови, що подібні результати не відповідають статусу йокозуни, хоча Японська асоціація сумо тоді стала на їхній захист. Відтоді жоден із них так і не зміг упевнено підтвердити статус найсильнішого рікіші. Якщо до кінця року ситуація не зміниться, вони цілком можуть отримати перше офіційне попередження.

Звання йокозуни є довічним – після його отримання борець вже не може бути понижений до озекі чи нижче. Водночас слабкі результати мають свої наслідки.

Якщо йокозуна демонструє відверто слабкі результати, Рада у справах йокозун може винести йому офіційне попередження.

Після цього борець зобов'язаний уже на наступному турнірі показати результати, гідні найвищого рангу – зазвичай ідеться про впевнений качі-коші та боротьбу за чемпіонство.

Якщо прогресу немає, від йокозуни очікують завершення кар'єри. На практиці таке рішення нерідко має "добровільно-примусовий" характер.

Фуджінокава завойовує серця

21-річний Фуджінокава своїми виступами лише посилює критику на адресу Хошорю та Оносато.

Невисокий за мірками сумо японець (177 см, 123 кг) у Нагої вже переміг обох чинних йокозун. Ба більше, він поступово заслужив репутацію справжнього "кілера йокозун". Статистика особистих зустрічей говорить сама за себе: 3-0 проти Хошорю та 2-0 проти Оносато.

Це не лише свідчить про його потенціал у боротьбі за найвищі ранги, а й приносить відчутні фінансові дивіденди вже зараз. Поєдинки за участю йокозун традиційно збирають найбільшу кількість кеншьо – спонсорських конвертів із грошовими преміями. А переможець сутички забирає весь призовий фонд, виставлений на конкретний бій.

"Фуджик" у такий спосіб отримує не лише "серця фанатів", а й солідну грошову винагороду.

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