Шиші – одноосібний лідер, Аонішікі йде за ним: результати 6 дня Nagoya Basho
Українські сумоїсти продовжують успішно демонструвати свої навички на гранд-турнірі сумо Nagoya Basho 2026. І Сергій Шіші Соколовський, і Данило Аонішікі Явгусишин виграли свої сутички під час 6 дня змагань.
29-річний Шіші зійшовся на дохйо зі значно меншим за нього Асакорю. Японець намагався діяти спритно. Сергій не втратив контроль, вистояв, а потім додавив опонента.
22-річний Данило боровся з Охо. Він зумів захопити пояс свого візаві, а потім із низької стійки обережно поклав того на пісок.
Головною сенсацією дня можна вважати програш йокозуни Хошорю. Монголу спочатку віддали перемогу, але після моно-іі (обговорення колегії суддів) успіх присудили Хакунофуджі.
Йокозуна Оносато сьогодні нагадав свій праймовий рівень. Завдяки габаритам і силі він здолав Хірадоумі.
Монгол Кірішіма має на цей турнір солідну мотивацію – перемога на Nagoya Basho дозволить йому стати йокозуною. Цього разу він тріумфував над Йошинофуджі.
Турнірна таблиця Nagoya Basho після 6 днів
Розклад Nagoya Basho на 7 день турніру
Суперником Шіші буде Нішікіфуджі. У Нагої він зазнав лише однієї невдачі, а також має перевагу в особистих зустрічах над Сергієм – 2:1.
Суперником Данила буде прудкий Фуджінокава. Цей японець на турнірі перемагав і Оносато, і Хошорю. Утім, Аонішікі виграв дві сутички з двох.
Нагадаємо, раніше Шіші пояснив, чому так добре виступає на башо в Нагої.