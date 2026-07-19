Аонішікі прокоментував яскраву перемогу над Фуджінокавою

На сьомий день турніру Nagoya Basho Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з Фуджінокавою. Японський сумоїст на початку поєдинку зробив стрибок, але українець спіймав його та виштовхах.

У коментарі для NikkanSports Данило зазначив, що був готовий до різних стратегій свого опонента.

"Фуджінокава також використовує різні тактики на старті. Я намагався діяти так, щоб бути готовим до будь-якої ситуації".

Завдяки успіху Данило приєднався до групи лідерів, які мають по 6 перемог та 1 поразці. Сумоїст вважає, що тепер турнір розпочинаєтсья по справжньому.

"Тепер починається вирішальна частина. Потрібно просто щодня, у кожному поєдинку, боротися з усією силою".

22-річному українцю треба здобути ще 4 перемоги, щоб в оновленому банзуке (рейтингу) повернути собі ранг озекі, який дає більший фінансовий дохід, а також можливість приймати участь у церемоніальних заходах між турнірами.