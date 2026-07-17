Аонішікі назвав вагу, яку він піднімає у жимі лежачи

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що перед липневим Nagoya Basho змінив підхід до тренувань. Заліковуючи щиколотку на нозі, він добре попрацював з вагою для укріплення верхньої частини тіла.

Слова Аонішікі передає Nikkan Sport.

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Максимальна вага в жимі лежачи Данила – 210 кг, але зараз він не підіймає вагу на максимум, а робить більше підходів.

"Я трохи зменшив вагу і робив 2-3 повторення. Мене тренує той самий тренер, що й тренував мого оякату (тренер Данила в стайні Аджігава – прим), коли той був активним борцем. Я тренував м'язи, які можна використовувати в сумо, а не просто для зовнішнього вигляду".

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На шостей день турніру в Нагої він здолав Охо. Йому вдався прийом shitatehineri (кидок із-під руки з поворотом), який дуже схожий на його улюблений uchimuso (поворот із поваленням через упор у внутрішню частину стегна).

Явгусишин визнав, що відчував себе природньо під час сутички, оскільки використовує цю навичку з дитинства.

"Тіло рухалося природньо. У думках я вже вирішив виконати прийом учімусо. Я не маю великої статури, тому практикую його з дитинства".

Данило та ще 8 рікіші мають показник 5-1, що дозволяє бути переслідувачами лідера. Очолює турнірну таблицю Nagoya Basho інший українець – Сергій Шіші Соколовський, який виграв усі 6 матчів.