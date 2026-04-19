Онофрійчук здобула дві медалі в окремих фіналах Кубку світу в Баку

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дві медалі у окремих фіналах Кубку світу з художньої гімнастики в азербайджанському Баку.

Найвище місце 17-річна уродженка Києва посіла у вправі з обручем. У цій дисципліні українка виграла "золото" із загальним рахунком 28.650, випередивши болгарку Стіляну Ніколову на 0.1 бала та "нейтральну" спортсменку Софію Ільтерякову на 0.2 бала.

Ще одну нагороду Онофрійчук виборола у вправах з булавами. За свій виступ вона отримала 28.200 бала та посіла третє місце, поступившись Ільтеряковій (28.800) та німкені російського походження Дар'ї Варфоломеєвій (29.900).

У фіналі з м'ячем українка стала четвертою з результатом 28.200. Золоту нагороду в цій дисципліні здобула Варфоломеєва.

Нагадаємо, напередодні Таїсія Онофрійчук виграла багатоборство на змаганнях у Баку з результатом 115.650 бала, пробившись у всі фінали окремих видів.

На першому етапі Кубку світу в Софії українська гімнастка виборола одразу чотири золоті нагороди. Тоді вона тріумфувала у багатоборстві, а також у вправах з обручем, м'ячем та стрічкою.