Онофрійчук здобула "золото" у багатоборстві на етапі Кубку світу в Баку

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла "золото" в багатоборстві на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Баку, Азербайджан.

Загальний результат нашої грації склав 115.650 бала.

Онофрійчук показала найкращі результати з булавами та стрічкою у перший день змагань, а довершила свій успіх, ставши другою у вправах обручем та стрічкою, та 6-ю – з м'ячем, пробившись у всі чотири окремі фінали.

Ще одна представниця України Поліна Каріка з результатом 105,950 стала лише 14-ю, та в окремих фіналах не виступить.

Окремі фінали відбудуться у неділю, 19 квітня.

Кубок світу з художньої гімнастики

Багатоборство

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 115.650

2. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 114,750

3. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 114,050

...14. Поліна Каріка (Україна) – 105,950

Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Софії Таїсія Онофрійчук здобула 4 золоті нагороди.

У перший змагальний день українка тріумфувала в багатоборстві, кваліфікувавшись у фінали в окремих видах. У другий змагальний день Онофрійчук здобула "золото" у вправах з обручем, з м'ячем та зі стрічкою.