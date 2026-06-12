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Німецький вболівальник помер біля стадіону Ацтека перед стартовим матчем ЧС-2026

Олег Дідух — 12 червня 2026, 10:05
Німецький вболівальник помер біля стадіону Ацтека перед стартовим матчем ЧС-2026
Getty Images

Одна людина померла поблизу стадіону Ацтека у Мехіко перед матчем-відкриттям чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє Ole.

У четвер, 11 червня, збірна Мексики у стартовому матчі домашнього для себе чемпіонату світу 2026 року обіграла Південну Африку з рахунком 2:0. Перед матчем біля стадіону Ацтека відбулися заворушення між протестувальниками та правоохоронними органами Мексики.

Безпосередньо перед входом на стадіон стало погано 81-річному німецькому вболівальнику, в нього трапився серцевий напад. На місце події оперативно прибули лікарні, проте врятувати життя чоловіка їм не вдалося – попри спроби серцево-легеневої реанімації, медики були змушені констатувати смерть уболівальника.

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