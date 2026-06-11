Перед матчем збірної Португалії на стадіоні помер фанат

У середу, 10 червня, перед стартом товариського поєдинку між збірними Португалії та Нігерії сталась трагічна подія.

Про це повідомила Федерація футболу Португалії.

На арені "Ештадіу Магальяеш Песоа" в місті Лейрія помер 77-річний уболівальник. Медики боролися за життя чоловіка, проте в лікарні була констатована його смерть.

В нього зупинилось серце за 45 хвилин до початку гри. В цей момент футболісти вже були на стадіоні та готувались до матчу.

Після завершення поєдинку Федерація футболу Португалії висловила співчуття родичам та друзям померлого фаната. В заяві йдеться, що національна збірна зробить усе можливе, щоб присвятити свою першу перемогу на ЧС-2026 його пам'яті.

Нагадаємо, що товариський матч між збірними завершився звитягою Португалії з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив Фрасіску Консейсау.