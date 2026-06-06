Відомий рівненський спідвеїст помер у 62 роки

У п'ятницю, 5 червня, пішов із життя колишній рівненський спідвеїст та тренер Ігор Звєрєв у віці 62 років.

Про це повідомив cпортивно-технічний клуб "Marchenko Speedway Racing".

Наразі причина смерті залишається невідомою.

Звєрєв народився в Рівному і за свою кар'єру виступав у складі клубів Сигнал, СКА-Конвейєр, Фантастика та польського GKM.

Сам Ігор Звєрєв був чотириразовим чемпіоном СРСР, переможцем чемпіонату СНД, чемпіоном України 1988 року, а також вигравав Кубок Дружби в командному та особистому заліках. Окрім цього він був фіналістом Чемпіонат світу з індивідуального спідвею 1989 року.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 5 травня, також пішов із життя майстер спорту України з боксу та суддя міжнародної категорії AIBA Андрій Гриб.