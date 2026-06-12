Пішов з життя легендарний експівзахисник Вотфорда та тренер низки англійських клубів

У віці 64 років пішов із життя колишній півзахисник Вотфорда та тренер низки англійських команд Кенні Джекетт.

Про це повідомляє пресслужба "шершнів".

"З великим сумом повідомляємо про смерть нашого колишнього гравця та головного тренера Кенні Джекетта. Справжня легенда клубу та один із наших, уродженець Вотфорда Кенні відіграв ключову роль у деяких із наших найбільших успіхів як гравець, а згодом працював тренером, а потім – головним тренером. У цей важкий час наші думки з його родиною та друзями. Спочивай з миром, Кенні", – йдеться у прощальній заяві клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Джекетт народився 5 січня 1962-го року у британському місці Вотфорд. У віці 12 років батько юного футболіста відправив його в місцевий клуб, де й він провів усю свою ігрову кар'єру.

Валлійський хавбек провів у футболці "шершнів" 428 матчів. Він допоміг команді стати віцечемпіоном Англії у сезоні-1982-83, що залишається найкращим результатом клубу в історії.

Також Джекетт у складі вотфордського колективу дійшов до фіналу Кубку Англії 1984-го року, де "шершні" поступилися Евертону (0:2). У футболці національної збірної Вельсу відіграв 31 поєдинок.

Після завершення ігрової кар'єри працював головним тренером Вотфорда, Свонсі Сіті, Міллвола, Вулвергемптона, Ротергем Юнайтед, Портсмута та Лейтон Орієнт.

Нагадаємо, що напередодні помер легендарний нападник Челсі Боббі Темблінг.