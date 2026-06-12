Легенда японського боксу помер від пневмонії

Колишній чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Гатс Ішимацу (31-14-6, 17 KO) пішов з життя у віці 76 років.

Про це повідомляє The Ring.

Причино смерті боксера стала пневмонія. Він помер у лікарні Токіо.

Ішимацу свою професійну кар'єру він розпочав у 1966 році, а вже у 1974-му виборов титул чемпіона світу в легкій вазі. Після завершення боксерської кар'єри у 1978 році, він присвятив себе кінематографу й знявся у багатьох японських фільмах.

Раніше повідомлялося, що японського боксера Дайсуке Сугіту (11–6, 4 KO) знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови в поліцейському відділку, де він працював.