Гравцеві НФЛ загрожує довічне ув'язнення за збройне пограбування та викрадення чотирьох людей

Гравця Детройт Лайонс Терріона Арнольда заарештовано за звинуваченнями у збройному пограбуванні та викраденні людей у Флориді (штат США).

Про це повідомляє The Guardian.

4-го лютого цього року троє осіб віком близько 20-ти років були побиті рукояткою пістолета та пограбовані під загрозою застосування вогнепальної зброї у флоридському місті Тампа.

Як зазначається, у скоєнні злочину брали участь три людини, а головним організатором цього рейду був 23-річний спортсмен.

Це не єдиний злочин, який йому інкримінують. Також юного корнербека звинувачують у чотирьох злочинах пов'язаних із використанням зброї та викраденні чотирьох осіб зі завданням їм тілесних пошкоджень.

Арнольд вже здався правоохоронним органам, йому загрожує довічне ув'язнення. Як інформує Marca, американський атлет вже дає свідчення в окружному суді Гіллсборо (Флорида).

Помітно, що Арнольда вдягнули у спеціальний зелений жилет. Таке екіпірування застосовується, щоб запобігти самогубству підсудного.

Терріон Арнольд Скриншот з трансляції Marca TV

Сам клуб гравця Детройт Лайонс не дає коментарів з приводу цього інциденту. Представники спортсмена заявляють, що звинувачення не має за собою доказової бази, щоб обґрунтувати причетність Арнольда до злочину.

Нагадаємо, що напередодні півзахисник Роми та збірної Марокко Ніл Ель Айнауї став жертвою пограбування.