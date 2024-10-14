Джегуарс у Лондоні програли Чикаго, Ковбойз провалилися у грі з Детройтом: результати 6 ігрового тижня НФЛ

У ніч з 13 на 14 жовтня відбулися 12 матчів 6 ігрового тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Відкривав ігровий день поєдинок у столиці Англії, Лондоні. На "Тоттенгем Готспур Стедіум" зійшлися Джегуарс та Берс. Чикаго без особливих проблем здолали "ягуарів" (35:16), які проводять дуже слабко старт чемпіонату.

Варто зазначити, що через ураган "Мілтон" команда зі штату Флорида прибула до Лондона на добу пізніше, ніж планувала.

Гранд початку XXI століття Петріотс поступилися вдома Х'юстону з рахунком 21:41. "Патріоти" з показником 1-5 ділять з Джексонвіллом останнє місце у конференції АФК.

Повним провалом завершилася для Далласа домашня зустріч із Детройтом. "Лайонс" без особливих проблем проривали захист Ковбойз, що і дозволило набрати за матч 47 очок. Техаці не занесли жодного тачдауну, а 9 очок здобули завдяки філд-голам.

Американський футбол – НФЛ-2024

6 ігровий тиждень

Чикаго Берс – Джексонвілл Джегуарс 35:16 (0:3, 14:0, 7:7, 14:6)

Балтімор Рейвенс – Вашингтон Коммандерс 30:23 (3:3, 14:7, 10:3, 3:10)

Грін-Бей Пекерс – Арізона Кардиналс 34:13 (7:0, 17:10, 7:3, 3:0)

Нью-Інгленд Петріотс – Х'юстон Тексанс 21:41 (0:14, 7:0, 7:13, 7:14)

Нью-Орлеан Сейнтс –Тампа-Бей Бекканірс 27:51 (0:17, 27:7, 0:7, 0:20)

Теннесі Тайтенс – Індіанаполіс Кольтс 17:20 (7:7, 3:3, 7:0, 0:10)

Філадельфія Іглз – Клівленд Браунс 20:16 (0:0, 10:10, 3:0, 7:6)

Денвер Бронкос – Лос-Анделес Чарджерс 16:23 (0:10, 0:10, 0:3, 16:0)

Лас-Вегас Рейдерс – Піттсбург Стілерс 13:32 (7:3, 0:9, 0:10, 6:10)

Даллас Ковбойз – Детройт Лайонс 9:47 (3:7, 3:20, 3:10, 0:10)

Кароліна Пантерз – Атланта Фелконз 20:38 (7:7, 10:15, 3:6, 0:10)

Нью-Йорк Джаянтс – Цинциннаті Бенгалз (гра триває)

Нагадаємо, що ігровий тиждень відкрився грою між Сан-Франциско та Сіетлом.