Обмінялися тачдаунами на останніх хвилинах: Сан-Франциско переграв Сіетл у першому матчі 6 тижня НФЛ-2024
У ніч з 10 на 11 жовтня розпочався 6 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024.
Сіетл Сіхокс на власному полі приймав Сан-Франциско Форті Найнерс. Матч закінчився з рахунком 36:24 на користь 49ers.
Господарі невдало почали гру. Гості за перші 27 хвилин гри забили 3 філд-голи, занесли тачдаун та реалізували додаткове очко. За три секунди до великої перерви залікові бали отримали і гравці Сіетла – точний філд-гол записав до активу кікер Джейсон Маєрс.
У другій половині господарі відновили інтригу. Почало здаватися, що, можливо, у матчі буде неймовірний камбек, коли 32-річний ресівер Тайлер Локетт зумів зловити пас від квотербека у заліковій зоні.
Форті Найнерс підловили "морських яструбів" і занесли ще один тачдаун, чим зняли питання про переможця зустрічі.
Сіетл Сіхокс – Сан-Франциско Форті Найнерс 24:36 (0:3, 3:13, 14:7, 7:13)
Тепер обидва клуби мають показник 3-3 і йдуть у середині конференції НФК.
Найцікавіші моменти матчу:
Гравці гостей вдало розривають захист Сіетла і заносять 76-ярдовий тачдаун:
Кеннет Вокер прориває оборону Форті Найнерс:
Тайлер Локетт у заліковій зоні ловить пас від квотербека і відроджує інтригу у грі:
Через декілька миттєвостей Кайл Ющик "вбиває" цю інтригу і на радощах біжить святкувати тачдаун до дружини на трибуни: