Обмінялися тачдаунами на останніх хвилинах: Сан-Франциско переграв Сіетл у першому матчі 6 тижня НФЛ-2024

У ніч з 10 на 11 жовтня розпочався 6 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024.

Сіетл Сіхокс на власному полі приймав Сан-Франциско Форті Найнерс. Матч закінчився з рахунком 36:24 на користь 49ers.

Господарі невдало почали гру. Гості за перші 27 хвилин гри забили 3 філд-голи, занесли тачдаун та реалізували додаткове очко. За три секунди до великої перерви залікові бали отримали і гравці Сіетла – точний філд-гол записав до активу кікер Джейсон Маєрс.

У другій половині господарі відновили інтригу. Почало здаватися, що, можливо, у матчі буде неймовірний камбек, коли 32-річний ресівер Тайлер Локетт зумів зловити пас від квотербека у заліковій зоні.

Форті Найнерс підловили "морських яструбів" і занесли ще один тачдаун, чим зняли питання про переможця зустрічі.

НФЛ-2024 – регулярний сезон

6 ігровий тиждень, 11 жовтня

Сіетл Сіхокс – Сан-Франциско Форті Найнерс 24:36 (0:3, 3:13, 14:7, 7:13)

Тепер обидва клуби мають показник 3-3 і йдуть у середині конференції НФК.

Найцікавіші моменти матчу:

Гравці гостей вдало розривають захист Сіетла і заносять 76-ярдовий тачдаун:

Кеннет Вокер прориває оборону Форті Найнерс:

K9 makes it a one score game. 🫡 pic.twitter.com/csVBmRDfcc — Seattle Seahawks (@Seahawks) October 11, 2024

Тайлер Локетт у заліковій зоні ловить пас від квотербека і відроджує інтригу у грі:

Через декілька миттєвостей Кайл Ющик "вбиває" цю інтригу і на радощах біжить святкувати тачдаун до дружини на трибуни: