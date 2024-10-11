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Ураган "Мілтон" завадив команді НФЛ вчасно вилетіти до Лондона

Руслан Травкін — 11 жовтня, 06:21
Ураган Мілтон завадив команді НФЛ вчасно вилетіти до Лондона
x.com/jaguars

Клуб Національної футбольної ліги Дженсонвілл Джагуарс змушена була відкласти свій виліт до Лондона, де на 13 жовтня запланована гра регулярного чемпіонату проти Чикаго Беарс, через ураган "Мілтон".

Про це пише сайт NFL.

Ураган зараз дістався узбережжя Флориди. Джексонвілл – найбільше місто цього штату за населенням.

У п'ятницю, 11 жовтня, команда мала провести прессконференцію у Лондона, але через зміщення часу відльоту до Англії спілкування з журналістами перенесли на ранок суботи.

На свої ігри в Лондоні "ягуари" зазвичай відправляються ввечері в четвер і прибувають у п’ятницю вранці. Команда за власну історію уже відіграла 11 поєдинків в англійській столиці.

Варто зазначити, що матч 7 ігрового тижня проти Нью-Інгленд Петріотс, який запланований на 20 жовтня, Джегуарс також проведуть у Лондоні, але не на "Тоттенгем Готспур Стедіум", а на "Вемблі".

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