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На фронті загинула титулована українська важкоатлетка Пашкевич

Андрій Яросименко — 20 вересня, 18:02
На фронті загинула титулована українська важкоатлетка Пашкевич
Ніна Пашкевич
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Виконуючи бойові завдання на донеччині, загинула українська чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич.

Про це повідомляє Здолбунівська міська рада.

"З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47. У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому на щиті", – йдеться у дописі міської ради.

У квітні 2024 року Пашкевич здобула перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики, також була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів. Загалом захисниця мала близько сотні спортивних нагород, та тренувала чемпіонок Україна та Європи, була Майстром спорту України.

Напередодні стало відомо про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця.

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