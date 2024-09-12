На війні з Росією загинув дворазовий чемпіон світу з панкратіону

На війні з Росією загинув дворазовий чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України з панкратіону, Ярослав Стрілець.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Спортсмену з Черкащини був лише 21 рік. Стрілець добровольцем пішов захищати Україну ще у 19-річному віці. Нагадаємо, що боєць став чемпіоном світу з панкратіону у 2021 році. Тоді він виборов дві золоті нагороди.

Зазначимо, що панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Уперше включений до програми олімпійських ігор Стародавньої Греції в 648 році до н. е. Поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.