На війні загинув український футболіст Микита Калін

Український футболіст Микита Калін загинув, захищаючи Україну. На момент смерті йому було 23 роки.

Про це повідомляє Brovarymedia.

Калін приєднався до лав Збройних сил України в липні 2024 року. Загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.

Микита грав у першості ДЮФЛ в складі ковалівського Колоса U-17. Також в його кар'єрі були команди Броварського району Скіф, МФК Бровари, Богданівка та Фаворит із Требухова.

Окрім футболу, Калін займався і футзалом. Він виступав за місцеві футзальні команди Імпульс, Авалон і Бест. А також ставав чемпіоном Київської області з хортингу – національного виду єдиноборств.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.

Також стало відомо, що на війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.