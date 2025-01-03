На війні проти російських окупантів загинув багаторазовий чемпіон світу з карате

На війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.

Сумну звістку повідомила Федерація карате України.

Спортсмен загинув під час виконання бойового завдання. Семенюк також працював тренером.

"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу з стильового карате.



Олександр був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.



Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка", – йдеться у повідомленні.