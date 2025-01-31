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Україна закликала Міжнародну федерацію хокею посилити санкції проти РФ і Білорусі

Олексій Мурзак — 31 січня 2025, 19:23
Україна закликала Міжнародну федерацію хокею посилити санкції проти РФ і Білорусі

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа.

У зверненні вони закликають зберегти та посилити санкції проти Росії та Білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.

"Війна росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів, зокрема більше 90 представників хокейної спільноти. Світовий хокей не може залишатися осторонь, коли війна знищує майбутнє українського спорту", – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф прокоментував можливе повернення Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Водночас голова Шведської асоціації хокею і член правління Міжнародної федерації хокею (IIHF) Андерс Ларссон заявив, що Росія та Білорусь не повинні бути допущенні до міжнародних змагань.

IIHF війна Росія санкції

IIHF

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