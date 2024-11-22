На війні загинув представник ультрас Оболоні Павло Ведибіда
Павло Ведибіда
13 листопада 2024 року на фронті загинув представник ультрасу київської Оболоні Павло Ведибіда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він віддав своє життя в бою під Часовим Яром, Донецької області. Павло був лейтенантом та брав участь у бойових діях з 2014 року, зокрема, захищав Донецький аеропорт.
Під час повномасштабного вторгнення служив у складі 112 бригади ТРО Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, визволенні Кліщіївки та обороні Часового Яру.
Нагадаємо, за даними Міністерства молоді та спорту, станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні вбили 516 українських спортсменів і тренерів. А президент НОК Вадим Гутцайт нещодавно сказав, що ця цифра щодня збільшується.