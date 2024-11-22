Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

На війні загинув представник ультрас Оболоні Павло Ведибіда

Микола Дендак — 22 листопада 2024, 21:19
На війні загинув представник ультрас Оболоні Павло Ведибіда
Павло Ведибіда

13 листопада 2024 року на фронті загинув представник ультрасу київської Оболоні Павло Ведибіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він віддав своє життя в бою під Часовим Яром, Донецької області. Павло був лейтенантом та брав участь у бойових діях з 2014 року, зокрема, захищав Донецький аеропорт.

Під час повномасштабного вторгнення служив у складі 112 бригади ТРО Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, визволенні Кліщіївки та обороні Часового Яру.

Читайте також :
Відео Фото 1000 днів незламності: хто зі спортсменів стоїть на захисті України

Нагадаємо, за даними Міністерства молоді та спорту, станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні вбили 516 українських спортсменів і тренерів. А президент НОК Вадим Гутцайт нещодавно сказав, що ця цифра щодня збільшується.

війна Оболонь Росія смерть

смерть

На війні загинув український велогонщик
На війні загинув ексгравець збірної України
Внаслідок російського обстрілу загинув майстер спорту Сергій Сухарєв
Втік від режиму Чаушеску: помер тренер, який виховав 9 олімпійських чемпіонів зі спортивної гімнастики
Помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор у Парижі

Останні новини