На війні загинув представник ультрас Оболоні Павло Ведибіда

13 листопада 2024 року на фронті загинув представник ультрасу київської Оболоні Павло Ведибіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він віддав своє життя в бою під Часовим Яром, Донецької області. Павло був лейтенантом та брав участь у бойових діях з 2014 року, зокрема, захищав Донецький аеропорт.

Під час повномасштабного вторгнення служив у складі 112 бригади ТРО Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, визволенні Кліщіївки та обороні Часового Яру.

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Нагадаємо, за даними Міністерства молоді та спорту, станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні вбили 516 українських спортсменів і тренерів. А президент НОК Вадим Гутцайт нещодавно сказав, що ця цифра щодня збільшується.