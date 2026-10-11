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Легенда боксу помер у віці 69 років

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 14:48
Легенда боксу помер у віці 69 років
Вільфредо Гомес
Getty Images

Легендарний пуерториканський боксер Вільфредо Гомес пішов із життя у віці 69 років.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Смерть наступила 10 жовтня ввечері. До цього протягом двох тижнів Гомес перебував у лікарні. Минулої середи його син звернувся до фанатів і друзів з проханням помолитися про здоров'я батька. Протягом триваоголо часу Гомес страждав він проблем із легенями.

У 1974 році Гомес став чемпіоном світу серед любителів у ваговій категорії до 54 кг. Після переходу в професіонали став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях – другій легшій, напівлекгій і другій напівлегкій.

Сумарно провів 48 боїв у професіоналах, у яких здобув 44 перемоги (42 нокаутом), зазнав 3 поразок, а також звів до нічиєї свій дебютний бій на профі-рингу. Вважається одним із найкращих нокаутерів у історії боксу.

Нагадаємо, наприкінці вересня 26-річний мексиканський боксер помер в результаті нокауту.

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