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У Португалії помер 13-річний футболіст

Микола Літвінов — 12 жовтня 2026, 23:12
У Португалії помер 13-річний футболіст
Дуарте Мартінс
ФК Амора

У віці 13 років обірвалося життя футболіста португальського клубу Амора Дуарте Мартінса.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає A Bola.

Причини смерті не розголошуються. Як зазначається, протягом минулих вихідних юний гравець забив 2 голи за клуб.

З приводу його смерті Амора вирішила призупинити всю спортивну активність.

"Цього вікенду Дуарте вийшов на поле, посміхався, грав і забив два голи за свою команду. Він насолоджувався футболом так, як ми це часто бачимо: з радістю та енергією, властивими тому, у кого попереду ще все життя. Ніщо не віщувало цього прощання.

І, можливо, саме це робить усе ще важчим для розуміння та прийняття. Сьогодні немає слів, які могли б полегшити біль родини Дуарте.

Немає слів, які б пояснили відсутність сина, друга, товариша по команді. Ми можемо лише обійняти щиро, від душі та з солідарністю всіх, хто його любив, і всіх, хто мав честь бути частиною його життя", – заявив клуб.

Свої співчуття з приводу втрати хлопчика висловила Футбольна асоціація Сетубала.

Зауважимо, що наразі Амора виступає у четвертому за силою дивізіоні Португалії. До переходу до цього клубу Мартінс виступав у складі Кова-да-П'єдаде.

Нагадаємо, що напередодні в США помер 18-річний вихованець Вереса Олександр Петровський. 

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