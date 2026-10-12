У Португалії помер 13-річний футболіст

У віці 13 років обірвалося життя футболіста португальського клубу Амора Дуарте Мартінса.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає A Bola.

Причини смерті не розголошуються. Як зазначається, протягом минулих вихідних юний гравець забив 2 голи за клуб.

З приводу його смерті Амора вирішила призупинити всю спортивну активність.

"Цього вікенду Дуарте вийшов на поле, посміхався, грав і забив два голи за свою команду. Він насолоджувався футболом так, як ми це часто бачимо: з радістю та енергією, властивими тому, у кого попереду ще все життя. Ніщо не віщувало цього прощання.

І, можливо, саме це робить усе ще важчим для розуміння та прийняття. Сьогодні немає слів, які могли б полегшити біль родини Дуарте.

Немає слів, які б пояснили відсутність сина, друга, товариша по команді. Ми можемо лише обійняти щиро, від душі та з солідарністю всіх, хто його любив, і всіх, хто мав честь бути частиною його життя", – заявив клуб.