1000 днів незламності: хто зі спортсменів стоїть на захисті України

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, минає 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця дата символізує не лише незламність нашого народу, а й величезні втрати, які довелося пережити.

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За офіційними даними Міністерства молоді та спорту України, станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні злочинці вбили 516 українських спортсменів і тренерів. А президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт нещодавно сказав, що ця цифра щодня збільшується. Чемпіон вирішив нагадати, хто з титулованих спортсменів досі боронить нашу країну.

Сергій Стаховський

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський у січні 2022 року оголосив про завершення спортивної кар'єри. З початком повномасштабного вторгнення він долучився до Сил оборони. Спершу захищав Київ у складі Голосіївського ТрО. Згодом служив у мінометному взводі в складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії, разом із якою брав участь в обороні Бахмута.

Зараз легенда українського тенісу служить у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа". Він також брав участь в обороні Авдіївки.

Владислав Ващук

З початком повномасштабного вторгнення легенда київського Динамо та збірної України Владислав Ващук два тижні провів у одному з підвалів Гостомеля. Пізніше вів волонтерську діяльність, а 19 травня 2023 року в соцмережах повідомив про вступ до НГУ.

"Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові".

Наразі Владислав служить у Бригаді наступу "Буревій".

Олександр Алієв

Ще одна легенда киян та збірної не лишився осторонь та став на оборону України. Олександр Алієв вступив до лав територіальної оборони навесні 2022 року. Вже за кілька місяців він вступив до ЗСУ, а в кінці 2023 року отримав посвідчення учасника бойових дій.

Алієв продовжує показувати свою громадянську позицію, і нещодавно на нього завели кримінальну справу в Росії та оголосили колишнього футболіста в розшук.

Олег Приймачов

Повний кавалер Ордену "За заслуги" та 5-разовий чемпіон світу з тайського боксу Олег Приймачов після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до територіальної оборони. Згодом перевівся до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".

Вже у 2023 році провів у Саудівській Аравії поєдинок проти росіянина. Він переміг та здобув золоту медаль чемпіонату світу. Також Олег є чинним чемпіоном Всесвітніх ігор-2022, які пройшли в американському Бірмінгемі.

"Ми не знаємо, скільки ще буде тривати війна й ці жахіття. Тому нам треба бути готовими обороняти країну, робити це стільки, скільки від нас вимагатиме ситуація, скільки у нас вистачить сил і здоров’я", ― сказав спецпризначенець ГУР МО України в інтерв’ю для проєкту "Обличчя" .

Сергій Дзінзірук

Колишній український чемпіон світу за версією WBO у першій середній вазі (2005-2011). Чемпіон Європи за версією EBU (2004-2005), призер чемпіонатів світу та Європи серед любителів. Сергій Дзінзірук провів 40 боїв на професійному рингу (37-2-1, 23 КО).

Востаннє бився 25 січня 2013 року з володарем інтерконтинентального титулу NABO Браяном Вера (21-6) та програв бій нокаутом у 10 раунді.

У перші дні вторгнення Дзінзірук вступив до ТРО. Наразі входить до складу однієї з мобільних груп зі знищення повітряних цілей.

Олександр П’ятниця

Призер чемпіонату Європи серед молоді, призер Кубку Європи 2010 року, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України. Також на рахунку П’ятниці срібло Олімпіади-2012 у Лондоні. Щоправда, пізніше МОК позбавив українця медалі через провалений допінг-тест.

Вступив до лав ЗСУ у 2020 році, після початку повномасштабного вторгнення був направлений в зону бойових дій.

"Війна застала зранку. Але оскільки я на той момент вже був військовим, то по тривозі був одразу в бойовій готовності. Вже невдовзі вирушив у Донецьку область, виконувати бойове завдання. Служу з 2020 року. Був на контракті в Національній гвардії України. Виступав на змаганнях з семиборства. Встановив рекорд України в метанні гранати Ф1. Наразі так само служу в НГУ", – розповідав Олександр в одному з інтерв’ю.

Руслан Мезенцев

Бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу, а також срібний медаліст Олімпіади-2000 у Сіднеї. Руслан Мезенцев – заслужений майстер спорту України зі спортивної гімнастики.

Після початку повномасштабного вторгнення став на захист України та наразі є командиром протитанкового ракетного комплексу. У 2024 році на Кіровоградщині на його честь було започатковано турнір.

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Загалом, за словами Вадима Гутцайта, понад 3 000 представників спортивної галузі вже пішли захищати Україну.

Деякі спортсмени, що доєдналися до лав Територіальної оборони, згодом повернулися до спорту. Зокрема, Олександр Усик, Денис Берінчик, Ярослав Амосов, Володимир Кличко, Юрій та Віталій Вернидуби та багато інших, у перші дні війни стали на захист України. А зараз вони прославляють честь держави на міжнародній арені.

Проте також велика кількість зірок українського спорту віддали своє життя за Україну. 1000 днів незламності – це 1000 днів боротьби, яка продовжується і зараз. І кожен, хто стоїть на захисті Батьківщини – герой. Тож продовжуймо підтримувати їх, бо в єдності наша сила.