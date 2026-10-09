Помер легенда НФЛ із українським корінням

Легенда НФЛ Майк Дітка пішов із життя 9 жовтня у віці 86 років.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на сім'ю колишнього спортсмена.

В якості гравця Дітка виступав у НФЛ у 1961 – 1972 роках за Чикаго Беарз, Філадельфію Іглз і Даллас Ковбойз. Очолював Чикаго Беарз у 1982 – 1992 роках і Нью-Орлеан Сейнтс у 1997 – 1999 роках.

В 1963 році став чемпіоном НФЛ із Чикаго, виграв Супер Боул VI з Далласом у 1971 році. В 1985 році привів Чикаго до єдиного в їхній історії титулу Супер Боул.

Дітка – один із двох людей в історії НФЛ, хто вигравав титул ліги як гравець, аситент тренера та головний тренер. Майкл мав українське коріння.

Напередодні у віці 45 років помер колишній хокеїст збірної Норвегії Ейрік Скадсдаммен, у якого стався серцевий напад під час полювання.