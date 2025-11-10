МОК може повністю заборонити трансгендерним жінкам брати участь у змаганнях – The Athletic

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може повністю заборонити трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях після перегляду доказів щодо довгострокових фізичних переваг від народження чоловіком.

Про це повідомляє The Athletic.

Нова президентка МОК Кірсті Ковентрі вважає, що олімпійський спорт потребує більш послідовного підходу, а не довільних правил, що визначала кожна окрема міжнародна федерація.

Згідно з повідомленням у The Times у понеділок, директорка МОК з питань охорони здоров'я, медицини та науки докторка Джейн Торнтон поінформувала колег про роботу групи, що досліджувала питання переваги трансгендерних жінок у спорті.

У своїй презентації колишня чемпіонка світу з веслування зазначила, що наукові дані свідчать про те, що ті хто проходить статеве дозрівання як чоловік, має постійні переваги над жінками, і їх неможливо повністю нівелювати за допомогою гормонального лікування.

Заборона на виступи може бути оголошена в Мілані на 145-й сесії МОК, що відбудеться за кілька днів до початку зимових Олімпійських ігор 2026 року.

У своїй заяві речник МОК підтвердив, що доктор Торнтон виступила перед членами Міжнародного Олімпійського комітету минулого тижня, але зазначив, що "робоча група продовжує обговорення цього питання і жодних рішень ще не прийнято".

Проте, за інформацією від анонімних джерел The Athletic напрямок руху в цій справі є чітким, а рішення назрівало давно.

Одним з каталізаторів цього рішення стала скандальна алжирська боксерка Імане Хеліф, що завоювала золото на Олімпійських іграх-2024.

В останні роки низка спортивних федерацій, зокрема World Aquatics і World Athletics, заборонили трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях. У лютому президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у всіх масових, шкільних та університетських спортивних змаганнях в Америці.

Він також заявив, що відмовлятиме у видачі візи будь-якому трансгендерному спортсмену, який хоче взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.