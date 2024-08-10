Скандальна алжирська боксерка виграла Олімпіаду в Парижі
Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на початку Олімпійських ігор-2024, перемогла китаянку Ян Лю в фіналі вагової категорії до 66 кг.
Кожен з п'яти суддів віддав Хеліф перемогу в усіх трьох раундах — 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27. Зазначимо, що для Імане це вже друга Олімпіада. В Токіо-2020 вона поступилася у чвертьфіналі.
Зазначимо, що в боксі немає поєдинків за бронзові медалі, а півфіналісти гарантовано здобувають нагороду. Серед жінок у ваговій категорії до 66 бронзу здобули таїландська боксерка Джанджаем Суваннапхенг та представниця Китайського Тайбею Чень Няньчінь.
1. 🥇Імане Хеліф (Алжир);
2. 🥈 Ян Лю (Китай);
3. 🥉 Джанджаем Суваннапхенг (Таїланд);
3. 🥉 Чень Няньчінь (Китайський Тайбей).
У жіночих змаганнях до 50 кг золото завоювала китаянка У Юй, яка роздільним рішенням суддів здолала турецьку боксерку Бусеназ Чакироглу. 4 судді віддали перевагу Юй — 29:27, 29:27, 27:29, 29:27, 29:27.
Бронзові нагороди в цій дисципліні здобули Назим Кизайбай та Айра Вільєгас.
1. 🥇У Юй (Китай);
2. 🥈 Бусеназ Чакироглу (Туреччина);
3. 🥉 Назим Кизайбай (Казахстан);
3. 🥉 Айра Вільєгас (Філіппіни).
Також відбулися фінали серед чоловіків. У ваговій категорії до 71 кг узбекистанець Асадхуджа Муйдінхуджаєв за підсумками трьох раундів переміг мексиканця Марко Алонсо Верде Альвареса. На записках усіх суддів Муйдінхуджаєв був трохи кращим — 29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28.
У півфіналі узбекистанець здолав американця Омарі Джонса, а Альварес британського спортсмена Льюїса Річардсона.
1. 🥇Асадхуджа Муйдінхуджаєв (Узбекистан);
2. 🥈 Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика);
3. 🥉 Омарі Джонс (США);
3. 🥉 Льюїс Річардсон (Велика Британія).
Другу золоту медаль в сьогоднішній вечір для Узбекистану приніс Лазізбек Муллажонов, який у фінальному бою у ваговій категорії до 92 кг здолав азербайджанця Лорена Альфонсо одноголосним рішенням суддів — 30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28.
Бронзову медаль здобув іспанець Енмануель Реєс та представник Таджикистану Давлат Болтаєв.
1. 🥇Лазізбек Муллажонов (Узбекистан);
2. 🥈 Лорен Альфонсо (Азербайджан);
3. 🥉 Енмануель Реєс (Іспанія);
3. 🥉 Давлат Болтаєв (Таджикистан).
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Парижі золото для України приніс боксер Олександр Хижняк.