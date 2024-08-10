Скандальна алжирська боксерка виграла Олімпіаду в Парижі

Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на початку Олімпійських ігор-2024, перемогла китаянку Ян Лю в фіналі вагової категорії до 66 кг.

Кожен з п'яти суддів віддав Хеліф перемогу в усіх трьох раундах — 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27. Зазначимо, що для Імане це вже друга Олімпіада. В Токіо-2020 вона поступилася у чвертьфіналі.

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Зазначимо, що в боксі немає поєдинків за бронзові медалі, а півфіналісти гарантовано здобувають нагороду. Серед жінок у ваговій категорії до 66 бронзу здобули таїландська боксерка Джанджаем Суваннапхенг та представниця Китайського Тайбею Чень Няньчінь.

1. 🥇Імане Хеліф (Алжир);

2. 🥈 Ян Лю (Китай);

3. 🥉 Джанджаем Суваннапхенг (Таїланд);

3. 🥉 Чень Няньчінь (Китайський Тайбей).

У жіночих змаганнях до 50 кг золото завоювала китаянка У Юй, яка роздільним рішенням суддів здолала турецьку боксерку Бусеназ Чакироглу. 4 судді віддали перевагу Юй — 29:27, 29:27, 27:29, 29:27, 29:27.

Бронзові нагороди в цій дисципліні здобули Назим Кизайбай та Айра Вільєгас.

1. 🥇У Юй (Китай);

2. 🥈 Бусеназ Чакироглу (Туреччина);

3. 🥉 Назим Кизайбай (Казахстан);

3. 🥉 Айра Вільєгас (Філіппіни).

Також відбулися фінали серед чоловіків. У ваговій категорії до 71 кг узбекистанець Асадхуджа Муйдінхуджаєв за підсумками трьох раундів переміг мексиканця Марко Алонсо Верде Альвареса. На записках усіх суддів Муйдінхуджаєв був трохи кращим — 29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28.

У півфіналі узбекистанець здолав американця Омарі Джонса, а Альварес британського спортсмена Льюїса Річардсона.

1. 🥇Асадхуджа Муйдінхуджаєв (Узбекистан);

2. 🥈 Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика);

3. 🥉 Омарі Джонс (США);

3. 🥉 Льюїс Річардсон (Велика Британія).

Другу золоту медаль в сьогоднішній вечір для Узбекистану приніс Лазізбек Муллажонов, який у фінальному бою у ваговій категорії до 92 кг здолав азербайджанця Лорена Альфонсо одноголосним рішенням суддів — 30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28.

Бронзову медаль здобув іспанець Енмануель Реєс та представник Таджикистану Давлат Болтаєв.

1. 🥇Лазізбек Муллажонов (Узбекистан);

2. 🥈 Лорен Альфонсо (Азербайджан);

3. 🥉 Енмануель Реєс (Іспанія);

3. 🥉 Давлат Болтаєв (Таджикистан).

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Парижі золото для України приніс боксер Олександр Хижняк.