Трамп заборонив жінкам-трансгендерам брати участь у спортивних змаганнях

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Про це повідомляє The Recount.

Окрім того, Трамп доручив відповідним відомствам припинити фінансування шкіл, які відмовляться виконувати розпорядження.

Donald Trump signs a transgender sports ban that would affect less than 1% of student athletes. pic.twitter.com/QzXuGZqodM — The Recount (@therecount) February 5, 2025

Сам політик заявив, що відтепер "жіночий спорт буде тільки для жінок".

Новообраний президент Штатів доручив Державному Департаменту підштовхнути Міжнародний олімпійський комітет до симетричного рішення.

Зазначимо, що наразі цей указ має дію лише для шкільних та студентських змагань.

Раніше повідомлялось, що Трамп стане першим чинним президентом США, який відвідає Супербоул.