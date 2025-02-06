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Трамп заборонив жінкам-трансгендерам брати участь у спортивних змаганнях

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 09:32
Дональд Трамп забороним трансгендерам брати участь у спортивних змаганнях
Дональд Трамп
Getty images

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Про це повідомляє The Recount.

Окрім того, Трамп доручив відповідним відомствам припинити фінансування шкіл, які відмовляться виконувати розпорядження.

Сам політик заявив, що відтепер "жіночий спорт буде тільки для жінок".

Новообраний президент Штатів доручив Державному Департаменту підштовхнути Міжнародний олімпійський комітет до симетричного рішення.

Зазначимо, що наразі цей указ має дію лише для шкільних та студентських змагань.

Раніше повідомлялось, що Трамп стане першим чинним президентом США, який відвідає Супербоул.

США Дональд Трамп

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