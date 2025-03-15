Українка Бочек залишилася без медалі на дебютних дорослих змаганнях зі стрибків у воду

Федерація України зі стрибків у воду

Ксенія Бочек посіла шосте місце у фіналі стрибків у воду з 3-метрового трампліна на Міжнародному турнірі, який проходить в німецькому Ростоці.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

За свій виступ 15-річна українка отримала від суддів 219,30 бали, чого вистачило, щоб завершити змагання на шостому місці. Варто зазначити, що для Ксенії це був дебют на дорослих змаганнях зі стрибків у воду.

Нагадаємо, що Ксенія Бочек впевнено пройшла кваліфікацію, посівши підсумкове четверте місце з результатом 262,40 бали.

Це допомогло їй стати наймолодшою фіналісткою серед усіх учасників та учасниць змагань.

Раніше стало відомо, що український дует синхроністів Данила Аванесова та Марка Барсукова став п'ятим у фіналі цього ж міжнародного турніру.