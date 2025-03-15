Аванесов та Барсуков посіли 5 місце на Міжнародному турнірі в Ростоці, золото забрали росіяни
Данило Аванесов
Ukrainian Diving Federation
Українські спортсмени Данило Аванесов та Марко Барсуков посіли 5 місце на Міжнародному турнірі зі стрибків у воду, який стартував у німецькому Ростоці.
У змаганнях із синхронних стрибків у воду з 3-метрової платформи українці набрали 344,22 бали. Друге та третє місця посіли представники Німеччини, а ось на першій сходинці опинився "нейтральний" дует з Росії (Тєрновой Руслан та Шлейхер Нікіта).
Міжнародний турнір зі стрибків у воду, синхронні стрибки з 3-метрової платформи, чоловіки
- Нейтральні спортсмени – 406,53
- Німеччина – 382,14
- Німеччина – 352,53
...
5. Україна (Аванесов/Барсуков) – 344,22
Нагадаємо, що у лютому український стрибун у воду Марк Гриценко виграв бронзову медаль зимового Кубку Великої Британії.