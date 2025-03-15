Аванесов та Барсуков посіли 5 місце на Міжнародному турнірі в Ростоці, золото забрали росіяни

Українські спортсмени Данило Аванесов та Марко Барсуков посіли 5 місце на Міжнародному турнірі зі стрибків у воду, який стартував у німецькому Ростоці.

У змаганнях із синхронних стрибків у воду з 3-метрової платформи українці набрали 344,22 бали. Друге та третє місця посіли представники Німеччини, а ось на першій сходинці опинився "нейтральний" дует з Росії (Тєрновой Руслан та Шлейхер Нікіта).

Міжнародний турнір зі стрибків у воду, синхронні стрибки з 3-метрової платформи, чоловіки

Нейтральні спортсмени – 406,53 Німеччина – 382,14 Німеччина – 352,53

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5. Україна (Аванесов/Барсуков) – 344,22

Нагадаємо, що у лютому український стрибун у воду Марк Гриценко виграв бронзову медаль зимового Кубку Великої Британії.