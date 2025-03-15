Українка стала наймолодшою фіналісткою міжнародного турніру зі стрибків у воду

Українка Ксенія Бочек вийшла у фінал міжнародного турніру зі стрибків у воду, який відбувається у місті Росток.

Спортсменка стала наймолодшою фіналісткою з усіх учасників та учасниць – 15 років.

За свій виступ Бочек отримала 262.40 очок та посіла четверте місце у кваліфікації серед 22 учасниць. Ще одна представниця Україні Діана Карнафель не змогла кваліфікуватись до фіналу, отримавши за свою спробу 175.20 балів.

Фінал стрибків з триметрового трампліна розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що восени 2024 року Бочек та Карнафель стали чемпіонками світу серед юніорів.