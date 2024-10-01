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Матч між Далласом і Джаянтс встановив рекорд для стримінгової аудиторії

Руслан Травкін — 1 жовтня, 01:08
Матч між Далласом і Джаянтс встановив рекорд для стримінгової аудиторії
x.com/Giants

Середня аудиторія матчу між Даллас Ковбойз і Нью-Йорк Джайантс склала 16,22 млн глядачів, що є рекордом для матчів, які проходили у четвер. Також це є найкращим показником стримінгової аудиторії для матчів регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Рекорд стримінгу в НФЛ складає 28 млн глядачів, який був встановлений в матчі вайлд-кард між Канзасом та Майамі в минулорічному плейоф.

Загальний інтерес в НФЛ у глядачів продовжує збільшуватися. В минулому сезоні аудиторія виросла на 7% порівняно з 2022-м роком.

А Супербоул між Канзасом і Сан-Франциско зібрав середню аудиторію в 123,4 млн глядачів.

Нагадаємо, у матчі перемогу здобув Даллас. З іншими результатами ігрового тижня можна ознайомитися ТУТ.

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