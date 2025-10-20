Марія Музичук програла 10-річній дівчинці на престижному турнірі European Club Cup

Українська шахістка Марія Музичук поступилася 10-річній Бодхані Сіванандан на турнірі European Club Cup.

Українка представляла клуб Turkish Airlines sports club. Бодхана – She Plays to Win Lionesses.

Успіх 10-річної дівчинки залишився єдиним для "левиць". Напарниці Музичук не підвели – 3:1 на користь Turkish Airlines sports club.

10-year-old Bodhana Sivanandan makes a huge upset and wins against former Women's World Chess Champion GM Mariya Muzychuk! 🤩



Her team She Plays to Win Lionesses🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is the 12th-seeded in the tournament, and now has 1-0 edge over the 2nd-seeded Turkish Airlines sports club🇹🇷! 🤯… pic.twitter.com/eMl5EIbqey — European Chess Union (@ECUonline) October 19, 2025

Турнір проходить у грецькому Родосі. Для чоловіків це вже 40-й European Club Cup. У жінок це 29-й розіграш. Команда українки є однією з фавориток на перемогу.

33-річна Марія Музичук стала гросмейстером у 2015 році. Вигравала чемпіонат світу, двічі була чемпіонкою України, у складі збірної України ставала переможницею чемпіонату Європи.

Нагадаємо, українські шахісти здобули 5 індивідуальних нагород на командному Євро-2025