Марія Музичук програла 10-річній дівчинці на престижному турнірі European Club Cup
Українська шахістка Марія Музичук поступилася 10-річній Бодхані Сіванандан на турнірі European Club Cup.
Українка представляла клуб Turkish Airlines sports club. Бодхана – She Plays to Win Lionesses.
Успіх 10-річної дівчинки залишився єдиним для "левиць". Напарниці Музичук не підвели – 3:1 на користь Turkish Airlines sports club.
Турнір проходить у грецькому Родосі. Для чоловіків це вже 40-й European Club Cup. У жінок це 29-й розіграш. Команда українки є однією з фавориток на перемогу.
33-річна Марія Музичук стала гросмейстером у 2015 році. Вигравала чемпіонат світу, двічі була чемпіонкою України, у складі збірної України ставала переможницею чемпіонату Європи.
Нагадаємо, українські шахісти здобули 5 індивідуальних нагород на командному Євро-2025