Володар трьох Кубків Імператора похвалив українця Аонішікі

Колишній озекі Чіотайкай (спражнє ім'я Чіотайкай Рюдзі), який зараз є заступником керівника суддівського відділу під іменем Коконое, похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишина за його виступи на Nagoya Basho.

Слова колишнього сумоїста передає Hochi.news.

"Аонішікі психологічно сильний і набирає обертів. Його внутрішній бойовий дух вражає".

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Зазначимо, що Данило через результати березневого (7-8) та травневого башо (пропустив турнір) втратив ранг озекі.

Це другий за престижністю титул у системі сумо. Він дозволяє отримувати більші виплати, брати участь у церемоніальних заходах, додаткову бонусну систему оплати в різних закладах та при поїздках японською залізницею.

Щоб піднятися зі стастусу секіваке до озекі, 22-річному Явгусишину треба було здобути 10 перемог під час турніру в Нагої.

Були побоювання, адже в нього було незаліковане пошкодження лівої ноги, а на шостий день башо він травмував і праву ногу. Українець відмовлявся детально говорити про свої пошкодження. Йому вдалося здобути необхіду кількість перемог.

У суботу, 25 липня, Данило боротиметься з Такеруфуджі, який відстає на 1 перемогу. Переможцем Nagoya Basho стане рікіші, в якого буде найкраща статистика за 15 днів. У випадку рівності між кількома сумоїстами – додатковий плейоф.

Наразі на перемогу претендують: Аонішікі, Сергій Шіші Соколовський, Атаміфуджі, Такеруфуджі та монгол Кірішіма, якого Данило здолав під час 13 дня башо.

Чіотойкай Рюдзі мав професійну кар'єру з 1992 до 2010 року. У 1997-му Коконое здобув дві перемоги в джурьо (другому за силою дивізіоні).

Після дебюту в макуучі поступово покращував свої результати. У березні 1999-го був підвищений до озекі. У цьому ранзі він протримався 10 років.

Японець демонстрував задовільні результати, щоб не втрачати титул, але до звання йокозуни (дві перемоги поспіль на турнірах у ранзі озекі або домінуючий виступ (13-2, 14-1) протягом 4-5 башо) ніколи всерйоз не наближався.

Рюдзі тричі вигравав Кубок Імператора: у січні 1999-го виграв Hatsu Basho, у липні 2002-го – Nagoya Basho, у березні 2003-го – Haru Basho. Також має кілька джун-юшо (других місць – прим.).