Аонішікі прокоментував втрату лідерства на Nagoya Basho

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин висловився про свою поразку від Котошохо на 12 день турніру Nagoya Basho.

Його слова передає Hochi News.

"Коли мене відштовхнули, ноги не втримали рівноваги".

Серія перемог зупинилася на сьомому поєдинку, він зазначив, що його настрій не змінився:

"Гадаю, я зробив те, що міг, як завжди".

Він втратив позицію одноосібного лідера, і тепер четверо борців мають по дві поразки, але він спокійно поставився до цього, сказавши: "Я ні про що особливо не думаю".

За три дні до кінця башо головними претендентами на Кубок Імператора є Аонішікі, Шіші, Кірішіма та Такерофуджі – вони здобули по 10 перемог.

У п'ятницю, 24 липня, Аонішікі буде боротися з Кірішімою. Суперником Такерофуджі стане йокозуна Оносато, Шіші – озекі Котозакура.

Якщо після 15 днів турніру кілька рікіші матимуть однаковий показним, то між ними буде проведено турнір плейоф.