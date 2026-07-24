Аонішікі переміг головного конкурента, Шіші програв озекі: результати 13 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя підходить до завершення турнір Nagoya Basho 2026.

На 13 день важливу перемогу здобув Данило Аонішікі Явгусишин. Він виявився сильнішим за Кірішіму, який до сьогодні також мав лише 2 поразки.

Він переміг незвичним прийомом катасукаші. Цей успіх дозволив 22-річному вінничанину повернути собі одноосібне лідерство.

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Сергій Шіші Соколовський міг бути головним конкурентом, але він поступився Котозакурі. Досвідченому озекі для збереження рангу треба було набрати за турнір 8 перемог, з чим він упорався за 2 дні до закінчення.

Також програв і Такеруфуджі. Його кривдником став йокозуна Оносато.

Монгол Хошорю не впорався з габаритним Атаміфуджі. Успіх дозволив японцю приєднатися до групи переслідувачів Аонішікі.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 13 днів

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Розклад на 14 день турніру

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Суперником Аонішікі стане Такеруфуджі. Атаміфуджі зійдеться з Шіші. Ймовірно, переможець цього бою буде суперником Данила в останній день турніру.

Йокозуни Оносато та Хошорю зійдуться в дуелі з Котозакурою та Кірішімою, які мають другий за престижністю ранг – озекі.

Нагадаємо, Явгусишин висловився про свою поразку від Котошохо.