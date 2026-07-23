Аонішікі дав шанс конкурентам, Шіші – у боротьбі за Кубок Імператора: результати 12 дня Nagoya Basho
Завершився 12 день турніру Nagoya Basho, який проходить на "IG Arena" в місті Нагоя, Японія.
Данило Аонішікі Явгусишин програв свій бій Котошохо. Його суперник, який торік став тріумфатором Nagoya Basho, не підустив українця до свого маваші (поясу), а також провів серію цупарі (удари долонями).
Схоже, це вивело Аонішікі з рівноваги. Він зробив оберт, що і дозволило Котошохо виштовхати його з дохйо.
Сергій Шіші Соколовський все ще тримається у списку претендентів на Кубок Імператора.
Йому вдалося здолати Асанояму, який відставав від нього на одну перемогу.
Провалюються йокозуни. Оносато програв монголу Кірішімі, чим дозволив йому залишитися в лідерах. Зазначимо, що до сьогодні японець виграв усі 10 матчів проти Кірішіми.
Програв і йокозуна Хошорю. Він поступився досвідченому Котозакурі. Оносато та Хошорю на двох уже мають 11 поразок на башо в Нагої.
Турнірна таблиця Nagoya Basho після 12 днів
Розклад турніру Nagoya Basho на 13 день
У п'ятницю, 24 липня, Шіші боротиметься проти Котозакури. Японець буде дуже вмотивований, адже 8 перемог дозволять йому зняти з себе "кадобан" (попередження за поганий травневий турнір).
Сергій та Котозакура боротимуться між собою вперше за кар'єру.
Суперником Данила буде Кірішіма. Перевагу має українець – 4:1.
Nagoya Basho завершиться в неділю, 26 липня. Переможцем стане той, хто здобуде найбільшу кількість перемог за 15 днів. Якщо кілька рікіші матимуть однакову кількість успішних сутичок – між ними проводитимуться додаткові плейоф поєдинки.