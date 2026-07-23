Аонішікі дав шанс конкурентам, Шіші – у боротьбі за Кубок Імператора: результати 12 дня Nagoya Basho

Завершився 12 день турніру Nagoya Basho, який проходить на "IG Arena" в місті Нагоя, Японія.

Данило Аонішікі Явгусишин програв свій бій Котошохо. Його суперник, який торік став тріумфатором Nagoya Basho, не підустив українця до свого маваші (поясу), а також провів серію цупарі (удари долонями).

Схоже, це вивело Аонішікі з рівноваги. Він зробив оберт, що і дозволило Котошохо виштовхати його з дохйо.

Сергій Шіші Соколовський все ще тримається у списку претендентів на Кубок Імператора.

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Йому вдалося здолати Асанояму, який відставав від нього на одну перемогу.

Провалюються йокозуни. Оносато програв монголу Кірішімі, чим дозволив йому залишитися в лідерах. Зазначимо, що до сьогодні японець виграв усі 10 матчів проти Кірішіми.

Програв і йокозуна Хошорю. Він поступився досвідченому Котозакурі. Оносато та Хошорю на двох уже мають 11 поразок на башо в Нагої.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 12 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад турніру Nagoya Basho на 13 день

У п'ятницю, 24 липня, Шіші боротиметься проти Котозакури. Японець буде дуже вмотивований, адже 8 перемог дозволять йому зняти з себе "кадобан" (попередження за поганий травневий турнір).

Сергій та Котозакура боротимуться між собою вперше за кар'єру.

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Суперником Данила буде Кірішіма. Перевагу має українець – 4:1.

Nagoya Basho завершиться в неділю, 26 липня. Переможцем стане той, хто здобуде найбільшу кількість перемог за 15 днів. Якщо кілька рікіші матимуть однакову кількість успішних сутичок – між ними проводитимуться додаткові плейоф поєдинки.