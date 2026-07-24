Сумоїст Шіші не захотів оцінювати свої шанси на отримання Кубку Імператора

Сумоїст Сергій Шіші Соколовський переміг Асанояму. Маючи результат 10-2 після 12 днів турніру Nagoya Basho, він зберігає шанси на Кубок Імператора.

Атлет у коментарі для ЗМІ ухилився від питань про перспективи стати чемпіоном цього башо. Його слова передає Nikkansports.com.

Шіші вільно відповідав на запитання японською, але коли його запитали про лідерство у рейтингу, він раптом сказав: "Я не розумію японську".

Він також відхилив запитання про три нагороди*, сказавши: "Я не розумію японську", а потім посміхнувся.

* – окрім Кубку Імператора та низки інших призів, які отримує переможець кожного турніру, є також три спеціальні призи для інших рікіші.

Shukun-shо – нагорода за видатний виступ під час башо.

Kanto-sho – нагорода за бойовий дух. Борці отримують його лише за умови качі-коші (8-7 та краще).

Gino-sho – нагорода за техніку. Її отримає той, хто переміг суперника завдяки складній, чистій та різноманітній техніці (кімаріте), а не просто за рахунок маси чи грубої сили.

Українець за підсумками свого виступу в Нагої може отримати якусь із цих нагород.

Шіші своєму успіху на цьому турнірі завдячує дружині свого оякати (тренера), яка піклується про сумоїстів у їхній стайні.

"Вона казала: " Виходь і бийся, як лев". Я досягнув такого результату завдяки їй".

Нагадаємо, атлет незадовго до турніру в Нагої переніс операцію на плечі.